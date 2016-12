Evelyn Wever-Croes di MEP: Deseo pa 2017

Un otro aña ta clausurando y nos ta preparando pa un aña nobo. Aña 2017 ta bay ta crucial pa henter nos comunidad. Ta e momento cu cada cuidadano ta haya pa dicidi e rumbo di nos pais. Nos lo dicidi si nos ta continua cu e rumbo cu nos ta bayendo aden, of si nos ta bay pa e cambio tan anhela.

Un cambio cu ami ta desea pa mi pais ta un gobierno integro, libra di escandalo y corpucion. Un gobierno cu ta bisa locual e ta bay haci, y ta haci locual cu e ta bisa. Gobernantenan cu ta haci lo corecto, tambe ora ningun hende ta wak. Esey ta garantisa un gobierno integro, libra di corupcion.

Nos pueblo semper tabata un pueblo orguyoso. Orguyoso di nos pais y orguyoso di nos hendenan. Pero ultimo añanan e orguyo ey a bira menos.

Promesanan di campaña cu a wordo kibra pa un gobierno cu no a haci locual el a priminti, a kibra e orguyo ey. No ta e promesanan kibra so a caba cu e orguyo di e Arubiano, sino combina cu un escandalo tras di otro den gobernacion, manera “Kiko Gomez-gate”, “Strawberry-gate”, “Rincon-gate”, “Arubus-gate”, “Hedging-gate” y mucho mas.

Esaki, combina cu un Parlamento cu no kier controla su gobierno, ta contribui cu e orguyo ta bira cada biaha menos.

Nos cuidadanonan merece mihor. Nos pais merece un miho Gobierno, un Gobierno integro libra di corupcion. Y nos di partido Movimiento Electoral di Pueblo MEP lo brinda pueblo di Aruba esaki. Desde oposicion nos a traha un nota “Integriteit, het juiste doen ook als niemand kijkt”, cu ta stipula con Aruba por haya un gobierno integro. E nota aki a wordo aproba pa tur Parlamento den Reino. Nos lo bin cu ley di screening di politiconan, ley di control riba financiamento di partidonan politico, ley di codigo di conducta di minister y parlamentarionan y varios ley pa protehe e cuidadano cu haci denuncia di corupcion.

Tambe mester cambia leynan pa asina garantisa cu Aruba ta haya un Parlamento y Parlamentarionan cu realmente tin voz y autoridad pa controla su Gobierno, y caba cu e stempelparlement.

MEP tin e vision y mas importante nos ta determina pa caba cu corupcion, duna Aruba e gobierno integro cu e merece y un Parlamento cu realmente ta controla su gobierno. Mi deseo pa aña 2017 ta pa mi dushi pais Aruba haya un bon gobierno, un gobierno cu ta consisti di hendenan integro y cu lo haci e Arubiano orguyoso un biaha mas di su pais y di su gobierno. Y mi ta determina pa duna Aruba esaki bek. Cu e FE cu nos Creador lo yuda nos den esaki nos ta drenta aña 2017 cu optimismo. Feliz aña 2017.