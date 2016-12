Evelyn Wever-Croes: Den nomber di pueblo di Aruba ta gradici sra. Ella Tromp-Yarzagaray como gobernador interino

Durante conferencia di prensa semanal di MEP lider di MEP sra. Evelyn Wever-Croes a comparti su palabranan di gratitud na sra. Ella Tromp-Yarzagaray, cu el’a expresa durante su discurso den Parlamento diamars ultimo.

“Sra. Ella Tromp-Yarzagaray a cuminsa su carera politico na aña 1989, y prome cu esey a traha den mundo di accounting, y den enseñansa. Sra. Tromp a sirbi pueblo den Parlamento, y despues tambe como Minister Plenipotenciario y como minister di finansas.

Mi tabata tin e dicha di por a traha den departamento di impuesto tempo cu sra. Tromp tabata nos minister, y mi a keda semper impresiona pa e forma firme, pero alaves suave cu e tabata maneha e ministerio. Ta asina sra. Tromp a logra pa prome biaha den nos historia, un surplus den presupuesto di pais Aruba. Un logro cu despues ta un minister so mas a logra, sr. Nilo Swaen. Algo cu durante e ultimo 7 añanan aki nos por soña so, sin por realis’e. Esaki na mi parecer a defini e carera di sra. Tromp.

Un otro punto culminante ta na momento cu sra. Tromp mester a atende e apertura di aña Parlamentario na September 2014, despues di e Koninklijk Besluit of “KB”, na momento cu e fraccion di AVP a bin bisti completamente na preto como protesta contra sra. Ella Tromp-Yarzagaray. Naturalmente esaki no tabata algo facil, sinembargo e grandesa y dignidad cu sra. Tromp a demostra den e momentonan ey, a laga e accion di protesta mas bien mustra como algo infantil.

Sra. Tromp, of “Ella” manera tur hende conoc’e, a keda semper un persona humilde, cu oido pa tur hende, y semper cla pa duna un ayudo of un conseho. El’a sa di ocupa e cargo di gobernador interino na forma digno, cu elegancia y clase. Algo cu Aruba en general, y e gran famia di MEP en especial ta sumamente orguyoso di dje.

Como hende muher den politica, sra. Tromp a inspira hopi, y ami sigur. El’a demostra cu apesar cu e tabata tin un famia hoben, yiunan chikito, toch e por a combina e responsabilidadnan di su hogar y e responsabilidadnan di cargonan di representante di pueblo den Parlamento y di minister na mas di un ocasion, y eherce ambos responsabilidad na forma excelente. Esaki ta un inspiracion pa hopi hende muher.

Den nomber di pueblo di Aruba en general, e gran famia di MEP en especial y sigur e pueblo di Paradera, mi ta gradici y felicita sra. Ella Tromp-Yarzagaray, pa e forma digno cu el’a eherce su cargo di gobernador interino. Nos ta sumamente orguyoso di esaki. Mi ta gradici tambe su esposo Leo, su yiunan, nietonan, y famianan pa a permiti sra. Tromp sirbi nos pueblo pa asina tanto tempo. Cu Dios bendiciona Ella y famia ricamente”, tabata palabranan di lider di MEP Evelyn Wever-Croes.