Evelyn Wever-Croes: cuenta anual 2015 a logra norma di caft danki na aumento di bbo pa 3,5% den 2015

Siman pasa Parlamento a trata e ley di Cuenta Anual di 2015. Den su disertacionnan, lider di fraccion di MEP Evelyn Wever-Croes a trece dilanti cu e Cuenta Anual 2015 por ta cumpli cu e normanan di CAFT pero NO ta refleha e deseonan di e comunidad. Evelyn Wever-Croes ta considera aña 2015 como e aña di promesanan kibra di Mike Eman.

“Aña 2015 tabata e aña cu tabata tipifica e promesanan kibra, e promesanan falso di Mike Eman. Minister Bermudez a bin den Parlamento y bati riba su pecho cu orguyo y bisa cu nan a logra e normanan di CAFT. Pero con esaki a wordo logra? Nan a suta e pueblo cu medida tras di medida. No lubida cu den aña 2015 a aumenta e BBO te na 3.5%. Den campaña 2009 Mike Eman y AVP a priminti cu nan lo elimina BBO. Sinembargo na aña 2015 AVP y Gobierno di Aruba a hisa e BBO pa 3.5%. Esaki tabata un promesa falso di Mike Eman”.

“Y awor atrobe nan ta bati riba nan pecho cu orguyo despues cu nan a gaña e pueblo. Cabando aña 2016, den siman di Pasco, Mike Eman ta realisa cu el a causa e pueblo hopi daño y dolor. Mike Eman a realisa cu el a comete erornan grandi cu e pueblo aki. Y e kier cuminsa coregi su erornan. Pero pueblo no ta lubida cu gobierno di AVP a hinca e pueblo aki cu un spada di 28 medida cruel, cu tin e pueblo aki sangrando. Awor cu Mike Eman kier coregi algun di e erornan ey y kita e medida, ainda pueblo ta sangrando pasobra e spada ta den e curpa di e pueblo ainda, sangrando cu e 20 y pico medidanan cu ainda ta causando dolor. Pesey ta increibel con Mike Eman kier pa bo dune elogio y aplauso pasobra el a cuminsa coregi su erornan, siendo cu e no mester a comete e erornan mes.

Ademas, cu e costo di bida haltisimo den nos pueblo, e poco alivio cu Mike Eman kier duna awor, no ta suficiente, TOO LITTLE, TOO LATE”.

SOLUCION

Si di berdad Mike Eman kier brinda e pueblo un alivio, e ta cuminsa cu elimina TUR medida cu el a tuma den ultimo añanan. Y e por haci esaki, si e djis cambia e prioridadnan di su gobernacion.

Si e simplemente pone prioridad na e ser humano, en bes di na e grupito di minister y nan financiadornan, ya caba e por scapa hopi miyones di florin.

Si e simplemente baha bek pa 7 minister, stop tanto biahamento, stop gastonan di luho. E ta scapa 50 miyon cu e por duna pueblo bek. Si Mike Eman no kier haci esaki awor, pueblo lo mester warda algun luna mas, cu e cambio di gobierno na 2017. Pasobra cu MEP den gobierno nos SI lo bin cu e cambionan aki y trece alivio real pa nos cuidadanonan” segun lider di Fraccion di MEP Evelyn Wever-Croes.