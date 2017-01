Evelyn Wever-Croes: Cuanto victima mas mester cay prome cu e gobierno di AVP realisa cu nos mester cambia algo

Siman pasa un biaha mas e tema di abuso sexual di un mucha tabata den publicidad, na momento cu e abusador cu a wordo gara sunu den auto cu un mucha, a scucha exigencia di un castigo di apenas 42 luna contra dje.

“Pa mi esaki ta mas prueba ainda cu nos castigonan riba abuso sexual di muchanan ta demasiado abou. E cos aki ta indigna mi. Esaki ta prueba un biaha mas cu nos no a haci suficiente pa combati e abuso cruel aki. Fraccion di MEP casi 7 aña pasa a traha riba un proyecto di ley pa introduci castigonan mas severo den caso di abuso sexual di muchanan. Esaki despues cu un mama balente a cumula 11 mil firma y entrega un peticion na Parlamento den nomber di 11 mil hende, pa cambia e ley y bin cu e castigonan minimo. Tur hende den nos comunidad ta sclama pa bin cu un sistema cu ta evita cu un abusador sexual ta cana liber despues di apenas algun luna, mientras cu bida di e mucha ta afecta pa semper. Lamentablemente gobierno no kier tende di haci e castigonan mas severo y evita cu e abusador ta sali di prison mucho liher.

Lider di MEP Evelyn Wever-Croes a bolbe describi e caminda di cruz cu e ley aki di MEP mester a cana y ainda ta canando, pa mas di 6 aña.

“E ley cu nos a traha a wordo entrega oficialmente dia 21 april 2010 na Parlamento. El a bay Raad van Advies e siguiente luna, y na Juli Raad van Advies a contesta cu mester haci algun cambio, pero cu tanten no ta para den e ley kico ta e opinion di gobierno, e ley no por continua su caminda. Por cierto, esaki ta locual cu Raad van Advies ta haciendo cu varios ley di AVP tambe.

Na September 2010, despues cu nos a traha riba e cambionan, e ley a wordo manda pa Minister Presidente cu e peticion pa formula un punto di bista di Gobierno pa nos por finalisa e ley. Mirando cu Mike Eman no a mustra ningun interes, na Juli 2011 nos a bolbe mande, e biaha aki pa Minister di Husticia. Nos a manda mas recordatorio, sin embargo te dia di awe nos no por logra haya e posicion di gobierno pa asina nos keda cla cu e ley. Lamentablemente e minister cu tabata encarga cu asunto social, sra. Hooijboer-Winklaar a declara cu e tema aki tampoco tin su prioridad pasobra no tin hopi caso di abuso sexual na Aruba toch. E informacion aki NO ta corecto, pasobra nos tin informacion cu e cantidad di casonan a redobla compara ultimo añanan. Mi a lamenta e actitud ey di minister Michelle Hooijboer, y e tempo ey mi a recomende pa e usa e mesun curashi y bay den Ministerraad y splica e hende hombernan den su Ministerraad cu algo mester wordo haci. Como hende muher, nos no por sigui permiti cu e hende hombernan ta nenga proteccion na nos muchanan. Lamentablemente awe nos ta mes leu ainda.

SOLUCION DI MEP

Mucha ta mira adultonan pa nos protehe nan, pa nos evita cu nan ta wordo abusa. Pero na Aruba nos a faya. Pesey MEP a presenta su plan con pa yega na castigonan mas severo:

Vertrouwensarts 24/7 cu material adecua pa haya prueba mesora

Fortifica KZP cu material y personal pa e investigacion bay mas lihe

Cambia leynan pa bin cu castigo mas severo

Ohala bin cambio pronto pa nos cuminsa mustra e abusadornan aki cu nos ta condena loke nan ta haci. Cuanto victima mas mester cay prome cu e gobierno di AVP realisa cu nos mester cambia algo? No bisami mas kico NO por, bisami anto kico SI POR, pasobra un cos ta sigur, asina nos no por sigui mas”, Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.