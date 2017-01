Evelyn Wever-Croes: Cambio di ‘motorrijtuigbelasting’ no tabata necesario

Dia 19 di December ultimo Parlamento a bulldoze 5 ley. Un di nan tabata e ley di cambio di number di auto. “Nos a purba di tur forma pa evita cu e cambionan aki drenta na vigor, pero no a logra. MEP tabata e unicof raccion cu a vota contra e cambio di ley, pa diferente motibo.

Pa cuminsa sin ningun motibo ta elimina pago den kwartaal. Gobierno no por a duna ningun hustificacion pa esaki. Esaki ta trece un peso dobel di locual hopi hende ta custuma di paga na Januari, cu riba su mes caba ta un luna hopi costoso. Mescos ta conta pa e pago di fin di juni, den porta di vakantie. Hopi hende tabata custuma di paga un kwartaal so, pero awor mester paga dobel.

Un otro motibo ta cu no solamente ta hala e momento di pago mas dilanti, sino ta menasa cu multanan extremadamente halto, te na 100%.

Tur esakinan ta di mas, nan ta ‘overkill’, djis pasobra Gobierno no kier haci mucho esfuerso pa cobra e placa.

Ya caba por a nota den 2016 cu e cambio di elimina nummerplaat y traha cu sticker, a pone cu mas di 60% menos di persona a cumpli cu nan pagonan.

Si en caso Gobierno por a hustifica e cambio aki, of por a splica cu e cambio nan aki lo pone cu lo drecha careteranan mas prome, e por tabata comprendibel. Pero Gobierno no a duna ningun hustificacion pa e cambionan aki. Unico cos cu e ta yuda e gobierno aki ta den triki pa pinta e entradanan di gobierno mas halto na comienso di aña.



Mirando cu e cambionan no tin ningun beneficio pa pueblo mes, nos di MEP lo draai e cambionan bek. Prome cu tur e cambionan aki, e belasting di number di auto, acopla na e seguro di auto, tabata un di e belastingnan cu tabata wordo cumpli cun’e sin mucho problema. E cambionan actual no ta necesario y ta kibra e moral pa hende paga nan seguro di auto. E cambionan aki ta hisa e peso di belasting cerca e ciudadano cu realmente no por mas.