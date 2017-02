Evelyn Wever-Croes: Aruba ta wordo confronta cu hopi dolor den comunidad

Evelyn Wever-Croes den conferencia di prensa di MEP a duna di conoce cu e ultimo simannan campañando den barionan na Aruba, nan ta wordo hopi confronta cu problemanan den comunidad.

“E preocupacion mas grandi awor ta e criminalidad. Tur hende ta biba den ansha y panico cu miedo pa wordo atraca. Y tur hende sa cu e Gobierno aki no por yuda nos den esaki.

Hopi hende ta keha tambe riba e medida di number di auto, cu nan a wordo forsa pa paga mas tempran, siendo cu hopi pensionado ni a cobra ainda. Awo Gobierno a hala e fecha cu algun dia, pero e mayoria ya a busca forma di presta e placa of cumpra menos cos, pa asina tin placa pa paga e number di auto. E hecho cu e suma ta dobel awo na Januari tambe a causa hopi problema.

Un otro tema cu tin hopi hende disgusta ta e situacion na nos scolnan. Specialmente e scolnan cu mester a sali for di nan edificio y ta situa den edificionan cu no ta adecua pa muchanan haya les asina tanto aña, manera Colegio Frere Bonifacius y Rosa College. Caminda cu e muchanan no por hunga normal pafo den pauze. Pa loke ta Reina Beatrix School, ta pio ainda. E scol aki a muda basta aña pasa pa Dakota Shopping Paradise, despues pa DOC opleiding y awor pa un edificio na Sero Blanco, y ainda no a cuminsa traha riba e edificio bieu. Esaki ta un negligencia y mayornan ta hopi disgusta. Pa colmo awor ta sali na cla cu e minister kier duna 2 miyon florin subsidio na un scol priva, mientras cu scolnan cu e mester inverti den dje mes, e ta neglisha!

Un otro dolor ta e escases di ambulance. Specialmente ora e siman aki nos a tuma nota di un caso di un persona di edad cu a cay y fractura su wesonan, y e ambulance cu a hib’e hospital a daña y a tarda mas di un ora pa por a hiba e persona hospital. Simplemente pasobra no tin ambulance disponibel! Ta unda nos ta bay? Ta unda nos placa realmente ta bay?

E 20 dollar cu pashentnan ta haya pa bay Colombia, cu awo minister Schwengle kier elimina, tambe a causa hopi rabia. Tin asina tanto otro caminda pa bay corta den e ‘vet’ di AZV, anto net riba e $20 e minister ta cuminsa? Anto pakico, pa haci e hotel mas rico y e Arubiano mas pober?

Y locual cu tambe nos ta topa cune ta hopi pobresa, mas di 8 mil famia sin coriente, y fundacionnan cu ya no ta haya e fondonan mas pa yuda combati e pobresa. Trahado di e fundacionnan a wordo nenga di haya bashi premie, y asina ta wordo corta den e area social. Esaki tin mi hopi preocupa.

Y loke tur hende ta puntra ta, unda Mike Eman ta. Dicon Mike Eman no ta den pueblo pa convivi cu e pueblo? Dicon Mike Eman ta gusta haci show so, pero no ta mustra interes real den pueblo. Mike Eman ta prefera di biaha bay Colombia pa papia di paharito, en bes di atende cu e dolornan den nos comunidad. Y ora e ta na Aruba mes, ta ariba na un palo di luz bo ta haye ta cende luz den bario. Pa Mike Eman show y campaña ta mas importante. Pa Mike Eman sembra odio y desunion ta mas importante.

Nos di MEP SI ta convivi cu e dolor, y durante nos campañanan den barionan, nos ta yuda unda cu nos por. Nos ta determina pa uni e pueblo aki y pone e ser humano central bek. Pa haci Aruba sigur bek, cu bon scolnan pa nos muchanan, cu bon cuido di salud pa nos hendenan, cu suficiente empleo pa tur hende. Na September despues di eleccion, hunto nos lo cambia e rumbo di e pais aki bek, pone riba e rumbo di bienestar y progreso pa tur, un pais dushi atrobe”, segun lider di MEP Evelyn Wever-Croes