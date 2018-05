Evaluando pa muda servicionan di Serlimar pa sigui garantisa e bon servicio

Recientemente un destaho a tuma luga pa locual cu ta encera e trucknan di Serlimar pa por sigui duna bon servicio. Den cuadro di duna miho servicio y amplia e servicionan di Serlimar, e compania a crece den transcurso di e añanan den cantidad di empleadonan na e edificio. Manera cu a wordo constata 2 aña pasa pa dokter di SVB, e oficinanan no ta apto pa e cantidad di empleadonan cu tin actualmente y tin oficinanan cu no tin bentana. Pa por sigui garantisa e bon servicio cu Serlimar ta brinda, ta evaluando pa muda varios departamento pa un sitio nobo, cual den e caso aki ex edificio di DTI. Diferente Gobierno a huur e edificio aki durante di e ultimo 14 añanan y e ta disponibel na un di e prijsnan mas abou actualmente.

Segun Sra. Marelva Wever Manager di e departamento di finanza na Serlimar, e destaho publico pa ekiponan (trucknan) a tuma luga dia 25 di mei. E destaho tabata pa 13 truck residencial y 5 truck comercial, 4 ‘roll on – roll off’ y 2 skidsteer. 4 compania a entrega bid cualnan ta Arubaanse Wegenbouw, AIS, Garage Central y Yrausquin. ‘Nos trucknan ya tin mas cu 5 aña, y pa por sigui brinda servicio di calidad na comunidad mester haci esaki cu: 1. trucknan di calidad cu ta funciona optimal y 2. Tambe pa mantene e gastonan abou. Esakinan ta motibonan principal pa cual a pone un destaho publico pa e ekiponan’.

Pa locual cu ta e posibel mudamento di Serlimar, sra. Wever a splica cu e parti operacional ‘huishoudelijke afval, e trucknan etc. ta keda mientrastanto na Kockstraat (San Nicolas). Locual cu ta evaluando pa move pa DTI ta e parti administrativo y tambe helpdesk. Di e forma aki creando mas espacio pa e trahadonan por eherece nan trabou optimal. Door cu den e añanan cu a transcuri Serlimar a bira mas grandi, e espacio a bira chikito pa e cantidad di trahadonan. Desde 2 aña pasa caba un dokter di SVB a indica cu e kantoornan ta mucho chikito pa e cantidad di trahadonan den e espacio. Pa e motibo ey, ora cu a presenta cu Serlimar lo por bay den e edificio di DTI, esaki lo significa un mehoransa pasobra tur trahado lo por sinta comodo y haci nan trabou manera debe ser. Un di e motibo cu a scoge e edificio di ex DTI ta pasobra cu tin den desaroyo pa pone un ‘reuse and recycle center’ y e sitio aki ta ofrece e espacio pa por haci esaki posibel. E idea ta cu personanan cu tin articulonan manera stoel y mesanan kibra cu nan no ta uza mas, lo por hiba eseynan eynan y Serlimar lo bay busca personanan cu por drechanan y bende esaki, segun Sra. Wever esaki ta mas o menos e concepto.

E plan a termino largo ta cu dentro di dos aña Serlimar lo mester por tin su mesun edificio na Barcadera unda cu lo muda completamente (trucknan y oficinanan) pa por sigui ofrece e servicionan actual y lo por ehecuta e plannan cu tin pa amplia e servicionan cu Serlimar ta ofrece. Considerando cu Barcadera ta un area industrial lo no bay tin e reto cu tin actualmente cu e operacion di Serlimar cu ta tumando luga pa hopi aña den un area residencial, causando molestar pa habitantenan.

