Evah Ras (TOB ) Reina Infantil 42 y Ileyna de Cuba (Champagne) Reina Hubenil 54

For di trempan diabierna atardi Aruba Entertainment Center a yena cu fanaticada, amigonan, famia y publico carnavalesco di e 8 candidatanan pa e gran anochi di Eleccion di e di 42 Reina Infantil y 54 Reina Hubenil di Aruba su Carnaval.

Un anochi yen yen di color, fantasia y un ambiente sin fin. Cada un di e candidatanan a sa di presenta nan speechnan yen di mensahe bunita y carnavalesco, hopi bon presenta. Publico presente por a gosa di shownan yen di creatividad y energia sin fin.

Pa Carnaval 63 a keda eligi Reina Infantil 42 Evah Ras representando TOB, 1st runner up ta Amalia Pimienta representando Kids Champagne, SETAR Queen of MAS ta EvahRas TOB, Premio L’oreal Kids a bay pa Evah Ras TOB, Best Costume Evah Ras TOB, Best Show ta Amalia Pimienta Kids Champagne, Best Speech Evah Ras TOB, Popular Queen Amalia Pimienta.

Den categoria Hubenil, a keda eligi Reina Hubenil Ileyna de Cuba representando Champagne Carnival Group, 1st Runner up ta Maria Acosta representando Juliana School/Dushi Carnival Group , 2nd Runner Up ta Mandy Sanchez representando TOB, Setar Youth Queen of MAS ta Ileyna de Cuba Champagne Carnival Group,L’oreal Best Make-up a bay pa Maria Acosta Juliana School/Dushi Carnival Group, Best Costume pa Ileyna de Cuba Champagne Carnival Group, Best Show a bai pa Maria Acosta Juliana School/Dushi Carnival Group, Best Speech Hubenil Ileyna de Cuba Champagne Carnival Group, Popular Queen ta Maria Acosta Juliana School/Dushi Carnival Group.

SMAC ta manda un pabien grandi pa nos Reina Infantil y Hubenil Evah y Ileyna! Tambe na tur Reina candidata pa nan participacion y nan aporte na nosCarnaval. Ta gradici tur radio y prensa pa cubri e evento, voluntarionan y publico carnavalesco cu a sa di haci e anochi aki mas grandi y bunita ainda.

Foto: Cortesia Clickoncarnaval.com