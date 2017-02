Europa lo fabrica modulo di nave Orion den su mision di 2021

BREMEN, Alemania – Esaki lo ta pa prome biaha desde 1972 cu hende a bandona e orbita terestre abao. E propulsion, e alimentacion electrico, e suministro di awa y e control termino di e capsula, capas di alberta hasta cuater astronauta, lo keda den man di ekipamentonan Europeo.

E acuerdo cu ta prolonga e colaboracion entre ESA y NASA den materia di vuelonan tripula lo firma dia 16 di Februari proximo na Bremen (Alemania). E capsula Orion lo habri caminda pa exploracion di destinonan nobo den e espacio profundo, como un asteroide of e planeta Mars y ta considera un era nobo den e exploracion espacial. El a realisa su prome vuelo di prueba no tripula pa espacio den 2014 y e di dos, deomina Exploration Mission-1, ta premira pa 2018, ya cu un prome modulo Europeo.

Den e caso aki e lo ta un vuelo no tripula di mas di 64 mil kilometer mas leu cu Luna, cu lo bula for di Centro Espacial Kennedy di Florida (Merca) y ta prolonga durante rond di un luna. E mision di 2021 lo sali igualmente for di Centro Espacial Kennedy.

“Nos ta hopi contento di forma parti di e mision historico aki y nos ta aprecia e confiansa cu NASA ta presta nos pa contribui na amplia e exploracion humano di e Sistema Solar,” e director di Vuelonan Humano y Exploracion Robotico, David Parker, a indica den e comunicado.

Fuente: El Universal