Esunnan cu no a haya nan kaarchi di votacion na cas por busca esaki na Censo

Censo ta habri tur dia di dialuna pa diabierna, entre 3 or y 30 pa 6 or y 30 specialmente pa esunnan cu no a haya nan kaarchi di voto. Sra. Sharine Luydens, directora di Censo ta amplia.

Entre 4 di September cu 15 di September personan cu no a haya nan kaarchi di votacion, pa bin buscanan na Censo. Ta haci un apelacion pa no laga na ultimo pa bin busca bo kaarchi di votacion. No por pone hende extra pa traha na balie pa traha den temporada pisa aki. En total tin 34 trahado. Pero e atendencia di publico ta hopi poco.

Tin casonan cu un persona cu a haye stroba cu e no bin busca su kaarchi. Tin casonan excepcional, pero segun Sra. Luydens no ta tur hende ta hayanan stroba. Logicamente personal di Censo lo yuda esunnan cu ta bin despues di e fecha aki pa busca nan kaarchinan di votacion, pero esaki lo crea un situacion indesea.

Ley ta prescribi claramente cu pa bo por vota, e persona mester ta presente. Tambe e persona mester tin un identificacion valido, sea cedula, rijbewijs of paspoort. Aruba no conoce machtiging pa votamento, cu no ta e persona en natura.

Ocho dia prome cu eleccion bo ta haya un kaarchi na cas, y si bo no hay’e Censo ta dunabo un otro kaarchi pa votacion. No ta puntra e motibo cu ta bin busca un otro kaarchi. Ley ta bisa cu si bo perde bo kaarchi di votacion, bo ta haya un otro.

Na aña 2013 tabata tin 68.758 persona cu derecho di voto, y e percentahe cu e bin vota tabata 84.8% cu tabata 58.350 hende. Pero e votonan valido mes tabata 57.794 cu tabata 1% cu no a bin vota. Entre 15 pa 16% di personanan no ta presenta pa vota, segun Sra. Sharine Luydens, directora di Censo.