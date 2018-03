Estilo impactante pa hende homber

TRASH Store ta presenta un propuesta di moda cu sigur ta ricibi atencion global. E “print shirt” sigur ta un di e piezanan di moda mas remarcable pa Hende homber. E temporada actual ta conta cu un presencia impresionante di camisanan manga cortico cu estampado. Mayoria di e coleccionan Internacional tin e pieza aki como un punto focal. Combina cu e short, of bermuda, e ta un look casual y cu hopi estilo. Definitivamente e combinacion di camisa of polo cu short tambe Ta Otro look importante pa e Hende homber. TRASH store ja caba a ricibi diferente camisa manga cortico cu estampado. Logicamente e boutique ta presenta esaki den combinacion cu e “chino pants” den colornan nobo y tambe cu Bermuda. Modelo Aschwin ta ilustra algun di e estilonan aki. Pa mira mas di r coleccion di TRASH Store por bishita nan website www.trashbyronchi.com y tambe nan Instagram of pagina di Facebook. TRASH Store Ta Habri di Dialuna pa Diasabra di 10am pa 7pm y Ta ofrece servicio di delivery gratis.

