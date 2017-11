Estado Islamico ta difundi su video mas sangriento:”The Flames of War II”

BAQUBAH, Iraq- Pa mas di tres aña di e lansamento di su principal produccion di video “The Flames of War”, diahuebs a publica su secuela, “The War of Flames of War 2”, caminda e ta mustra e asesinato di 15 efectivo gubernamental Sirio, cu ta muri na diferente manera na man di extermistanan.

E grabacion di 57 minuut y cual su autenticidad no por wordo comproba, a wordo difundi pa radicalnan riba Telegram.

E video ta cuminsa cu’n serie di imagennan propagandistico di e grupo unda cu e grupo ta critica e politica di Merca, y e coalicion internacional y ta mustra algun di su operacionnan na Palmira, y den e peninsula Egipcio di Sinai. E ta mustra Barack Obama, Donald Trump, Vladimir Putin y ta bisa di e responsabel di e matansa di Las Vegas.

Na final di e video ta aparece e asesinato di e efectivonan leal na e presidente Sirio, Bashar al Assad.

E promenan pa wordo mata dies soldaat cu nan garganta ta wordo corta afo cu cuchiu pa combatientenan yihadista, na cual ta sigui otro militar Sirio cu ta wordo decapita cu’n spada door di un burdugo di ISIS.

Despues di e asesinatonan aki, e teroristanan ta tira e cabes di nan victimanan abao, como si fuera ta piedra nan ta.

Den otro secuencia, un homber Sirio uniforma, cu segun ISIS, ta di credo Ismaili (un di e ramanan di Chiismo) ta aparece na cadena den un zona manera un mondi, caminda e ta wordo kima bibo y despues su curpa kima ta wordo lastra pa e campo.

Pa ultimo, otro tres soldaat Sirio a wordo tira mata pa otro tres extremista cu ta cuminsa tira ariba nan.

E radicalnan aki ta publica e grabacion ora cu nan a sufri perdidanan fuerte den e teritorio Sirio y IRak. Den caso di Siria, e yihadistanan ta domina actualmente solamente 3% di e superficie di e pais, compara cu mas di e mita di teritorio cu a yega na controla na 2015.

Fuente: https://www.infobae.com