Estadisticanan teni bao di nos hobennan ta preocupante

Esaki ta un di estadisticana mas preocupante cu a resulta di e encuesta teni bou di mas di 300 hoben na Aruba. E porcentahe aki ta uno representativo pa nos comunidad di hobennan cu ta un total di casi 14.000 hoben studiante. Nos ta papia di mas di 7000 hoben ta mas cu 5 ora pa dia bezig cu social media, netfilx of video games tur dia.

Tin hopi research haci tur rond di mundo cu esaki ta hopi malo pa e mucha. E problema grandi ta cu mayoria hoben, nan mayornan ta traha y no tey pa controla kico e muchanan ta haci.

Pesey Joselin ta di opinion cu e ta hopi importante pa bin cu scol te cu 5 or na unda e hoben por siña arte, deporte, cultura, computer etc. Esaki lo tene nan safe di criminalidad, leu di tanto computer y social media y ta tene nan ocupa activamente y creativamente. Hobennan mes ta pidiendo pa esaki paso den mesun encuesta mas di 70 % ta pidi pa lesnan te cu 5 or. Mayoria di e hobennan kier hasi deporte, musica, arte of tecnologia despues di scol. Pesey esaki ta forma parti di e plan di E Forsa Nobo, paso POR sa cu e hobennan ta nos futuro y mester por brinda nan e oportunidad pa por resalta den tur tereno y “Fine Arts” dia pa dia ta birando un vak hopi importante na Hulanda y na Merca.