ESTA lo facilita pa migracion Aruba sa di adelanta kende nan ta pensa di drenta Aruba

Cu introduccion di e rekisito obligatorio aki un turista sin su ESTA no lo por drenta Aruba.

Manera ta conoci tin tempo caba cu tin planea pa introduci ESTA na Aruba y na e momento nan aki ta pasando den e ultimo detaye nan cu ta entre otro e conexion cu banco pa wak con e pago lo tuma luga, e parti huridico y tambe e plan di comunicacion cu e turista por sa na tempo cu ESTA lo bira un rekisito obligatorio pa por drenta Aruba. ESTA kiermen “Electronic System for Travel Authorization” cu ta algo cu na Merca ya ta conoci caba. Segun Gerald Vingal di IASA – Migracion Aruba, e beneficio nan pa nos aki na Aruba ta cu di antemano ya nos tin un idea caba kende nan tin pensa di drenta nos isla. Si e persona haya un NO pa e ESTA, nos tin un tempo di 48 ora pa analisa y investiga e motibo di e negacion, pa asina haya mas informacion. Si por ehempel e persona aki tin un alerta riba su nomber por medio di polis, Voogdijraad of cualkier otro instancia, nos lo por tuma e decision di laga e persona aki drenta toch pa motibo cu e ta di interes pa autoridadnan y na su luga ta avisa esunnan cu a pone e alerta y nan lo sa ki dia y ora e persona ta drenta y nan lo por Zwarte na su yegada pa atende cun’e.

Pa e aerolinea nan e uzo di ESTA ta bay haci nan trabou hopi mas facil pasobra nan lo tin cu solamente controla cu e persona tin su ESTA. Si e no tin’e e no por subi avion. Sr. Vingal ta sigui bisa: “E parti di siguridad ta importante pasobra hopi biaha nos sa haya nos cu un persona na frontera di cual nos no tin informacion di polis cu por ehempel el a yega di haci algo strafrechtelijk y e persona aki por purba drenta. Cu ESTA e ta yuda nos pa nos tin un idea adelanta kende ta bin Aruba y tuma e paso nan necesario den caso nan di interes pa Aruba.”

