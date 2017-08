Espectacular robo di biña na Paris

PARIS, Francia – Ladronnan a logra horta 300 boter di biña na Paris, uzando e catacumbanan famoso bao di e capital Frances. Nan tabata sa con pa yega na keldernan di biña di un comerciante particular. E balor di e biñanan aki ta suma mas of menos un kwart miyon di Euro.

E catacumbanan di Paris antes tabata grafnan subteraneo di e ciudad. Tin wesonan di mas of menos seis miyon di Parisino. E ta un red conoci di gang cu tin un largura di mas of menos 300 kilometer. E ladronnan di biña tabata sa precies unda nan mester a bay. For di e gangnan nan a kibra e muraya cu a bay directamente na e kelder di biña.

Solamente un porcion chikito di e gangnan bao di tera aki ta accesibel (mas of menos 2 kilometer) pa publico. Vooral turistanan curioso ta sali for di e rutanan destina y ta perde constantemente. E catacumbanan tambe ta popular cerca directornan di cine.

Fuente: www.anp.nl