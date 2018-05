Escasez di antibiotica ta door di monopolio riba materianan prima

E escasez cada biaha mas frecuenta di antibioticanan di uzo comun rond mundo ta e resultado di e monopolio di e productonan di materia prima. Esaki segun e fundacion Acces to Medicine.

E grupo ta independiente y, entre otro, ta haci un investigacion riba kico companianan farmaceutico ta haci pa mantene e antibioticonan na disposicion di e pashentnan. .

Den mayoria caso, e materia prima pa e antibioticonan ta wordo fabrica na China y India den un man yen di fabricanan. Si algo bay malo den un di e fabricanan aki di produccion, esaki lo tin su consecuencia na nivel mundial.

Segun Acces to Medicine, e companianan farmaceutico tin poco incentivo pa haci e cadena di produccion y distribucion di antibiotica mas confiabel. Esakinan ta remedinan cu ta genera masha poco placa. Nan ta barata compara cu hopi otro medionan. Ademas, e demanda di esaki ta aumentando den e paisnan pober.

Dificil pa haya

E vulnerabilidad di e cadena di produccion recientemente a wordo, dolorosamente, exponi. E ingrediente activo di un antibiotico di un spectrum amplio, ta wordo uza solamente den un fabrica Chines. Un explosion eynan, ta paralisa e produccion di e producto ey, piperacillin-tazobactam. Door di esaki, dokternan ta hayanan obliga di reserva e producto aki pa e pashent cu mas mester di dje. Piperacillin-tazobactam ya caba no ta disponibel na Hulanda. Según Farmanco, e website caminda escasez di remedi ta wordo manteni, probablemente dos di e tres variantenan aki wordo retira for di mercado. Piperacillin-tazobactam ta wordo uza principalmente pa combati infeccion di pulmon, e canal urinario, bariga, cuero of sanger.

For di circulacion

E antibiotica di spectrum limita, bencilpencilina tambe ta schaars pa algun tempo caba. Na 2017, e producto aki no tabata disponibel den 39 di e 114 paisnan unda cu e ta wordo bendi. Entre cual, ta haya Hulanda. Akinan, según Farmanco, ta probabel cu e cinco tipo di bencilpenicilina wordo elimina di e shelfnan. E farmaceutico Sandoz a bisa cu e compania no tin intencion di retira e remedi for di mercado, sino cu e ta purbando pa e ta disponibel un biaha mas. Bencilpenicilina ta wordo uza principalmente pa e tratamento di infeccion di cuero y syfillis.

Consecuencia ta cu dokternan actualmente ta receta antibioticanan cu un spectrum mas amplio, cu ta traha menos efectivo y consecuentemente, contra di mas bacteria. Esaki ta conduci na mas resistencia contra di e antibiotica. Anteriormente e College ter Beoordeling van Geneesmiddelen y e organisacion di Boticarionan KNMP a mustra nan preocupacion riba e escasez di varios antibiotica.

Solucion

E informe di investigacion di e fundacion Acces to Medicine ta menciona algun compania cu a cuminsa aumenta e siguirdad di e suministro di nan productonan.; Nan ta haci esaki door di mehora nan planificacion, garantisando entreganan continuo y fortaleciendo henter su proceso di produccion y distribucion. Ta importante pa empresanan bira menos dependiente di un of algun proveedornan di materianan prima.

Pero nan mester haci mas, segun Acces to Medicine. Por ehempel, ta miho pa responde na e escasez mediante e construccion di reservanan regional. Y companianan tin cu duna mas informacion y hopi mas trempan tocante nan inventario y kico nan ta van plan di haci cun’e. Asina problemanan cu e administracion di cierto antibiotica lo ta conoci mas trempan.

Estimulo potente

Finalmente, según e fundacion Acces to Medicine, tin mester di incentivonan mas poderoso pa persuadi e companianan farmaceutico pa nan sigui produci antibiotica of pa nan haci esaki. Esaki lo por inclui, por ehempel, e aceleracion di e procedimentonan di autorisacion pa substancianan nobo of e admision di paisnan nobo. Pero tambe ta economicamente atractivo e regreso di produccion di antibioticanan bieu, cu ainda ta hunga un rol importante den gran parti di mundo.

Fuente: https://nos.nl

Comments

comments