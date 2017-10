Esaki ta e nificacion pa bisti un cinta cora na bo pols

Sigur bo a mira mas di algun biaha un persona cu un armband di hilo cora na su pols robes y bo lo a puntra bo mes pakico e ta sirbi.

Antiguamente, e creencia popular ta bisa cu apenas cu un baby nace, tin cu pne inmediatamente un hilo cora pa proteh’e di e “malo di wowo.” Ki berdad esaki tin?

E creyentenan di Kabbalah, un antiguo sabiduria cu ta proporciona bienestar y conocementonan practico pa bida, cu mas di 4000 aña di historia, ta bisa cu si. Pa nan e amuleto aki ta un di e hermentnan fundamental pa proteha e personanan di e “malo di wowo” y envidia.

E malo di wowo no ta nada cu tin di haber cu sernan superior of algo por estilo, ta loke tur persona ta exponi na dje ora di biba den un sociedad. No lo ta algo sobrenatural, sino e consecuencia directo di sentimentonan di rabia of resentimento cu un hende ta sinti na bo. Segun Kabbalah, ora cu personanan ta pensa negativamente den otro, conciente of no, nos ta proyectando un energia cu por purba atenta contra bienestar y e exito di e otro.

Con pa proteha bo mes?

Hustamente pa evita na expone na mal energianan a surgi e idea di e hilo cora, brasalet cu ta ubica na e polis robes (na e banda di curason), lo sirbi pa proteha nos di envicia propio y aheno.

Con pa mar’e?

Pa Kabbalah ta importante no haci’e so, pues e ta cobra mas forsa si un hende cercano y un hende cu stimabo, mar’e.

Realisa shete konopi y ora di cera cada un di nan, uno ta pensa den loke bo kier trece na bo bida. E 7nan aki ta representa e cantidad di dimensionan spiritual cu ta conforma e existencia di un persona.

E creencia ta bisa cu e material di e hilo mester ta di lana y ohala nobo, no recicla for di un jacket.

Bo tin cu adkiri bo brasalet di regalo, nunca cumpr’e.

E amuleto mester wordo poni na e pols robes.

Si e wordo corta, bo tin cu elimin’e, nunca mar’e di nobo, pues e ta nifica cu e no a protehabo di algo.

Pa e sabiduraia aki, si bo mar’e cu f’e, esaki lo protehabo y lo yudabo.

Fuente: http://www.m360.cl/