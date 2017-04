Esaki lo ta e unico retrato di Hesus cu ta existi?

LONDON, Inglatera – Un moneda di siglo I lo ta e unico imagen di Hesus cu ta existi te cu awe, di acuerod cu e investigado biblico Ralph Ellis.

Inicialmente, tabata pensa cu e cara riba e piesa lo a pertence na Rey Manu, di e reino di Edesa na Mesopotamia, pero di acuerdo cu estudionan di Ellis di casi 30 aña, rey Manu y Hesucrito lo ta e mesun persona.

Tambe e historiador a bisa e corant Ingles The Mirror cu e coincidencianan entre Manu y Hesus ta hopi, como ambos tabata Hudiu Nazareno cu a biba na Jerusalem durante siglo I y ambos tabata constitui un peliger pa e Romanonan, pues nan a encabesa revueltanan di e pueblo Hudiu di e epoca.

Ademas, Ellis a señala cu e homber inmortalisa riba e moneda di brons tabata conoci postumamente como e rey “Izas Manu” of como e rey “Hesus Emmanuel.” Riba e piesa por aprecia e perfil di un homber di cara barba cu loke ta parce un corona di sumpiña riba cabes y manera cu sa, Hesus tabata e unico preso forsa na uza uno durante su ehecucion.

E investigacion di Ellis a wordo publica den su buki “Jesus, King of Edessa” (Hesus rey di Edesa).

Apesar cu e representacion di Hesus como un homber caucasico di barba largo ta e figura mas pinta den arte occidental, den Bijbel no tin ningun descripcion fisico di e profeta.

Fuente: http://laopinion.com/