Ernst Mohammed: E votadornan ta cambiando

Camara di Comercio ta felicita pueblo di Aruba. Loke cu tin awor aki cu ainda nos por bisa na Dushi Aruba, ta nos libertad di expresion. Nos por sinta discuti cu otro, bo por ta pa cualkier partido. Manera cu por a wak ta pasando den pueblo, cu tin dos diferente partido ta papia cu otro, pero ta papi’e cu otro. Tur dos ta duna su punto di bista, nan ta respeta otro y nan ta bay for di otro como amigo, segun Ernst Mohammed, presidente di Camara di Comercio.

Esey como persona no mester lubida. Tin famianan por ta cu ta un partido, un otro famia por ta ta un otro partido. Tur dos tin nan pensamento. Por discuti manera cu a haci cu tur partido politico. A sinta cu tur e aña aki y a intercambia di idea, cosnan cu tabata preocupacion y a discuti hopi cos cu nan. Pesey tin e plan strategico.

Gobernador a menciona hopi cos cu ta den plan strategico di Camara di Comercio, incluyendo e parti social. Eynan lo bay concentra hopi mas riba dje. No por lubida e parti social, pasobra socialmente Aruba a bay atras. Nos a lubida un tiki riba nos hendenan. Nos ta preocupa, cual tambe ta importante, cual ta infrastuctura y economia, pero si concentra riba un parti so, mas oro no lo tin sosten pa mantene e economia atrobe.

Hopi promesta ta scucha awor aki. Tur hende sa tur cos awor aki. Unda nan ta ora e cos aki a pasa. A pasa den varios eleccion y el a mira prome y a mira despues. Hopi cos a wordo menciona y ora nan a sinta, yen di otro cos a pasa. Do what you say you’ll do. Camara di Comercio lo tene tur esnan cu a priminti. Tur di nan a bisa kico tabata nan deseo y vice versa cu Camara di Comercio. Awo tin cu wak kico pueblo su deseo ta.

Por ripara cu pueblo, tin un intimidacion. No mester tin miedo.

E voto di pueblo mester ta secreto. Cuenta di borchi, bandera, tshirt, etc., tur esey ta bunita pero e ta kita e algo sagrado ey cu ta bo voto. Bo mester laga e partidonan sa secretamente kico bo pensamento ta. Si bo ta bay core cu bandera, bo no ta duna bo mes un oportunidad di wak kico e otronan tin pa ofrece.

E debate di e aña aki kier a bay cu e partido cu kier a bay den Gobierno so. Pueblo a bisa cu nan kier mira tur partido cu ta participa. Nan ta scucha di e tres prome partidonan, AVP, MEP y PDR tur dia. Pero nan kier a scucha e otronan, cu no ta tradicional y chikito. Aki nan a haya un plataforma. E mensahe ta na pueblo pa bay bek un rato riba e debatenan di KVK y tambe riba esun di Millenials y scucha kico tur nan a papia. Eynan bo por tuma un decision cu e rumbo eynan mi kier bay. E rumbo no mester ta geel, berde of blauw. E mester ta ken tin locual ami mester. E ora por ta mañan e eleccion por haya tres partido cu tres asiento, cual por pasa.

A yega di pasa otro caminda cu a swipe un partido completamente.

Locual cu ta spera cu a logra den e debatenan aki cu a duna tur hende, specialmente e millenialnan, mirando cu tin varios hoben ta acerca Mohammed, cu ainda tin duda pa kende nan tin cu vota.

Scucha e debatenan y mira kico nan tin pabo. Camara di Comercio a duna tur partido tur loke e millenialnan kier.

Wak ken tin kico boso kier. Locual ta remarcabel ta, cu ora cu a bay haci investigacion, entre 18 y 35 aña, nan ta responsabel pa seis asiento diabierna.

Pa loke ta tradicional, nos ta cambiando, segun Mohammed. Antes tabata puntra e hende dicon bo ta tal partido. Y e contesta ta cu mama, tata, welo a vota pa nan. Awor aki e hobennan ta pensa riba esun cu ta mas miho pa duna un ehempel Raiz. Awor tin mas hende ta wak kico e partidonan tin pa ofrece pa nan, compara cu antes ta haya material di campaña.

Cuater aña pasa por bisa claramente ken lo gana, pero e biaha aki si, no por bisa bon cla. Tin un pensamento si, pero e no ta clear manera cu e tabata 4 y 8 aña pasa.

Hopi hende no ta wak mas kico ta eyfo. Ami cu ta sin trabao na cas, ami cu mi yiunan den decadencia, ami cu mi no por caba mi scol, ta factornan awor aki cu den cuater aña mester a traha riba nan.

Ernst Mohammed a splica cu ta dificil pa mira un solo partido goberna. Ta teniendo hopi cos. Cuater aña pasa y ocho aña pasa, tur hende tabata riba e mesun liña. Pero e liña eynan, pa un rason of otro, el a manera plama. No ta si ta pasobra tin mas partido. E votadornan tambe ta cambiando. Antes tabata tin 5 of 6 mil hoben. Awor aki tin 20 mil hoben. E 20 mil hobennan y individuo, cu nan no ta core tras di ken cu ta mas. Nan tin nan mente. Awor aki tin un herment cu yama internet cu e hobennan aki ta uza hopi efectivo. Nan no ta scucha radio, lesa corant of mira television, pero nan ta wak internet, facebook, websites, etc. Awor aki e herment aki no por bisa precies ken y unda nan ta bay, pasobra nan por bisa un cos. Si nos mira Merca mes. A laga Hillary gana, keriendo cu e ta gana, lanta mainta tempran y Donald Trump a gana. Eynan tambe ta mustra cu hendenan tabata fada di establishment. Pa malo of pa bon, nan a bay mustra nan coleganan cu nos ta cansa di e establishment, e Rich People governing us.

Awo no sa esaki con e lo ta na Aruba. Ta mira dos partido tradicional campañando fuerte. Aki aya ta mira violencia. Camara di Comercio no ta para pa ningun tipo di violencia. Nan ta para pa respet mutuo, pa derecho como humano pa por expresa nos mes y pa tur hende respeta nos opinion. Nos no ta biba ni na Venezuela, ni na otro tera cu ainda no por expresa y no kier bay den e direccion ey tampoco.

Si topa cu cinco hende, tin cinco diferente voto cu antes tabata un partido.

Awor aki e ta un puzzle.

Nos kier mira kico ta bay pasa mañan y keda den e mundo tradicional cu nos ta bibando aden. Camara di Comercio a pone dos debate y a resulta asina exitoso. Mohammed a mustra e grandesa den e caso aki di a para banda di e hobennan di Millenials y cu a resulta un otro exito. KvK su parti a wordo cumpli. Nan cu ta hopi cerca di e mundo comercial na Aruba. Mohammed por ta dilanti su lessenaar, por ta por bira un bon resultado pa bira un miho Aruba. E plan di KvK ta cla. Nan a mustra tur hende esey. Pero no kier tende “nos lo haci esey”. Lo bay tene esun cu sinta na nan afspraaknan. No por obliga nan. Mescos cu a menciona den e plan di e refineria, cu KvK tabata tin su ideanan y nan a haci nan cos toch.

Diabierna lo bay ta un dia caminda cu bo ta bay vota, despues bay disfruta di bo isla y despues anochi bay bo cas.

Camara di Comercio ta spera pa bay diabierna cu paz, pa bay hunto, pa bay yuda no nos mes, pero nos dushi Aruba.