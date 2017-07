Epidemia di sarampi na Europa

GENEVE, Suisa – Den e ultimo 12 lunanan un total di 35 persona a fayece na Europa door di sarampi. Mas pais a alerta WHO, e organisacion di salud mundial. Italia ta un di e paisnan aki: desde Juni 2016 3300 persona a bira malo.

Den e pais tin dos persona cu a fayece, entre otro un mucha homber di seis aña. Tambe na Romania y Alemania a meld cu tin un brote. Na Romania tin 31 persona cu a fayece di sarampi y tambe na Alemania y na Portugal, un persona a fayece. “Cada morto of cada handicap cu ta wordo ocasion apa e malesa aki ta inaceptabel, segun Zsuzsanna Jacab di WHO.

Grado halto di vacunacion

“Nos ta preocupa, pasobra apesar cu tin un vacuna sigur, efectivo y pagabel, toch sarampi ta keda mundialmente un causa importante di morto pa muchanan y Europa no ta scapa. Door di traha estrechamente cu tur autoridad riba tereno di salubridad na Europa, nos kier mantene e brote di sarampi bao di control.”

RIVM no ta preocupa pa un brote nobo na Hulanda, segun vocero Harald Wychgel. “Ta berdad cu den otro partinan na Europa tin’e duro, pero na Hulanda e grado di vacunacion ta hopi halto. Fuera di esey nos tabata tin na 2013 y 2014 un brote grandi, dus un gran parti di hendenan cu no tabata vacuna, ya caba a haya e malesa aki. E hendenan aki no por bira malo un biaha mas.”

Durante e ultimo brote di sarampi, vooral e muchanan na Biblebelt a bira malo. Tabata tin e tempo ey 182 mucha cu a bay hospital di cual un a fayece.

Fuente: www.rtl.nl