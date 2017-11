EPB San Nicolas cu Openavond pa mustra pueblo kico nan tin di ofrece na e alumnonan

Pa di tres aña consecutivo, EPB San Nicolas lo harbi su portanan cu un ‘Open Avond’, pa e muchanan di zesde klas, pa nan wak kico tur nan tin di ofrece. Sra. Shariska Croes, Interne Begeleider di EPB San Nicolas ta splica.

Hopi biaha ora di haci un keuze, ta e mayor ta haci un MAVO, of si nan ta bay EPB. Hopi biaha e mucha ta haya un advies di parti di scol, pero e mayornan, na final di dia nan ta dicidi si nan ta bay EPB of un MAVO, por ehempel. Nan ‘Openavon’ lo ta dia 23 di November, cuminsando for di 6 or di atardi.

MAL IMAGEN EPB

Sr. Endel Kock, Trahado Social na EPB, a splica cu ariba e anochi aki, nan lo habri nan portanan di EPB pa vooral e parti di Santa Cruz, Savaneta y San Nicolas pa nan bin e anochi aki y bin wak kico tur e scol tin di ofrece. E ta parti den 4 unit, Service, Economie, Techniek y Startjaar, cual ultimo ta e muchanan cu ta bin for di scol basico. EPB no ta negativo manera cu ta bin dilanti, no tur ora tur loke ta pasa pafo pero mester focus kico tur ta pasa paden, kico e muchanan ta siña na scol.

KICO EPB TA OFRECE

EPB eigenlijk ta un beroepsonderwijs basico. Ora cu bo caba EPB, despues di 4 aña, bo por bin na remarca pa un trabao. E alumno ta gradua como asistent den construccion, asistent di elektro monteur, etc. Bo tin un diploma cu bo por haya un trabao. EPB tin tres nivel y esun di mas halto, despues di eynan bo por bay EPI. Un alumno cu caba EPB elektro, tin un adelanto ariba esunnan cu ta bin for di un scol di MAVO y nan ta bay stage. Dus nan ta drenta e mercado laboral, pa nan sa kico tur tin eyfonan. Sra. Croes a bisa cu e por duna un ehempel, e schooljaar aña pasa tabata un total di 90% di nan alumnonan a bay over. E percentahe di muchanan cu a slaag tabata di 85% cual tabata un di e mas haltonan di tur e scolnan di Aruba. E ta mas halto hasta cu Colegio.

Den tur e nivelnan, e studie ta hopi bon. Hopi di e muchanan cu ta caba na e nivel abao ta sigui subi na e nivelnan mas halto. Tin ta pensa di yega EPI mes, e caminda ta un tiki mas largo, segun Sr. Kock, pero nan ta yega. Mayornan por ta trankil di eybanda. Ta haya scolnan basico cu ta laga e muchanan keda sinta. Tin hopi factor cu ta stroba e mucha di yega EPB. Na EPB, nan tin un Interne Begeleider, un psycholoog. Nan ta wordo apoyo pa nan problemanan social cu ta stroba nan di siña. Actualmente EPB San Nicolas tin 550 alumno, parti di 4 unit. Na EPB den e nivel 3, e idioma ta papiamento,pero nivel dos y uno, e idioma den klas ta bira Hulandes. E nivel di mas halto, ta casi igual cu un nivel di MAVO y nan tin hasta practica.

INTERES

Ta keda na cada mayor si nan ta manda nan yiu pa EPB. Ya caba den zesde klas un mucha ta haci un test na EPB. Hopi biaha un mayor ta prefera pa un MAVO tuma nan yiu, pero despues di 2 aña toch ta hayanan bek na EPB. E diferencia entre un MAVO y un EPB, ta siña mas den lo practico y ta 30% den teoria.

Na EPB nan ta siña e muchanan con pa traha pan, den parti di cushina, cual ta keukenmedewerker, nan ta bay traha den un cushina na un hotel, yuda e chef. Tin muchanan cu a caba EPB, awendia ta na Universidad of ta na Hulanda, studiando.

Hopi biaha un mayor ta desea pa nan yiu bay Colegio, pero mester corda cu no ta tur mucha tin e mesun interes. Tambe tin cu cierto muchanan ta tarda pa desaroya.

Ta sinti falta tambe cu ta gusta wak e banda negativo di un scol, pero nunca ta tende algo di parti positivo. Y ta p’esey ta cuminsa cu e Openavond, pa nan tin mas confiansa y mas trankilidad.

Diamars y diaranson durante scol caba ta trece scolnan basico, lo duna nan un rondleiding y e ora nan ta haya un flyer, pa asina anochi e mayornan tambe por bin wak kico tur e scol tin pa ofrece, segun Sra. Shariska Croes, Interne Begeleider, di EPB San Nicolas.

Door cu nan klasnan ta mas chikito, nan tin poco mas atencion pa e muchanan den klas. Constantemente EPB ta bezig ta motivando nan maestronan. Pa loke ta e parti social emocional, scol ta yuda cu esey, ariba e tereno di scol. Despues di oranan di scol, ta verwijs e mucha na un otro instancia cu por yudanan despues di oranan di scol. E casonan asina ta hopi halto, e por varia di financiero te cu emocional. Esey ta e problema mas grandi cu tin actualmente rond di Aruba. Sr. Endel Kock, a sigui bisa cu nan ta sigui traha cu nan. Hopi biaha cu nan bin EPB, muchanan ta bisa cu e mayornan mes no ta motiva nan. Of e mayor no ta worry cu ki scol nan a bay. E ora ta cuminsa pa duna e muchanan un motivacion y eynan ta purba yuda e muchanan na EPB.