Gobierno a yora cu CAFT atrobe envez di cumpli cu loke a priminti pueblo

Parlamentario pa fraccion di AVP, drs. Mervin Wyatt-Ras tabata presente den reunion cu CAFT (Commissie Aruba Financieel Toezicht). Representantenan di CAFT a trece bon cla padilanti cu gobierno anterior a cumpli cu normanan stipula den e Ley (LAFT). Positivo ta alabes cu gobierno anterior a cumpli cu jaarrekeningen y Parlamento a aproba esakinan.

P’e temporada venidero lo mester haci mas pa por logra e norma di 0.5%. Segun Wyatt-Ras envez cu gobierno aki ta cumpli cu promesanan haci y cuminsa traha pa busca forma pa cumpli cu dicho norma, gobierno sin presenta un plan di maneho ya caba a bai sali fia 150 miyon y asina aumenta debe te 275 miyon. Aunke e gobierno nobo den campaña y durante añanan largo a keha cu lo tabatin mega debe, ora e gobierno a sinta, envez di baha debe el a pues bai fia placa pa aumenta debe. Miembronan di e gobierno nobo cu a critica cu tin mucho minister no a cumpli cu nan promesa na pueblo y envez di baha e cantidad di minister na 7 a subi e cantidad na 8 minister. Gobierno nobo cu ta papia boca grandi di “bon gobernacion” te ainda no ta cumpli cu e principio aki di bon gobernacion ni cu loke ta prescribi den nos Constitucion, esta di entrega e presupuesto di anja 2018 na Parlamento pa ser trata. Ni tin un plan di maneho ainda, tampoco no a trata e LIM (Landsverordening Instelling Ministeries). Ministro Presidente Evelyn Wever Croes y su minister Xiomara Maduro a bay yora cu Hulanda mescos cu nan a yora anterior y a logra cu nos a haya CAFT, awor nan a yora pa tene cuenta cu nan pa haya mas tempo pa entrega presupuesto. Hasta nan lo a palabra un fecha cu Hulanda di 30 di April cu e presupuesto mester ser aproba. Aki ta ser demostra cu politiek Den Haag ta dicidi pa e gobierno MEP-POR-RED y pa e Parlamentarionan cu ta sostene gobierno. Wyatt-Ras ta spera cu gobierno no core entrega e presupuesto “op het laatste nippertje” na Parlamento sin tene cuenta cu debido transparencia cu nan a priminti pueblo.

MEPPORRED mester cuminsa goberna envez di persigui trahadonan humilde kitando varios fo’i trabou hincando nan den pobresa.

Gobierno di Avp a scoge pa envez di suta pueblo cu medida pa inverti den nos economia, a ehecuta proyectonan bisto y dirigi ariba nos pueblo y di e forma aki a disminui desempleo.

Pero pueblo a scoge pa un cambio y ya caba por tuma nota cu e cambio tabata palabranan bunita y promesanan cu no ta ser cumpli.

