Anuncio: Conforme articulo 16 inciso 4 Ordenansa Electoral e Presidente di Hoofdstembureau ta participa lo siguiente:

Entregamento di lista pa e partidonan politico lo tuma lugar diabierna 4 augustus 2017.

Lugar: Stadhuis

Adres: Schoolstraat 2

Orario: 09:00 a.m. -16:00 p.m.

E apoderado di cada partido politico, cu pa Hoofdstembureau ta conoci cu lo participa na e eleccion 2017, lo haya un carta for di Hoofdstembureau den cual lo wordo stipula e orario pa e apoderado o su reemplasante bin entrega e lista. Den e carta lo wordo splika tur e requisitonan cu tin pa e entrega di lista.

Hunto cu e lista mester wordo entrega segun articulo 19 jo. 20 Ordenansa Electoral, lo siguiente:

1. Declaracion individual di cada candidato cu nan ta bai di acuerdo cu ponemento di nan nomber ariba lista di candidato;

2. Comprobante di pago na Departamento di Finansas di un suma di Afl. 1.000,-;

3. Un pasfoto blanco cu preto di 4 pa 6 cm, dunando un bista claro y igual di e candidato postula mas halto ariba e lista di e partido;

Bekendmaking

De voorzitter van het Hoofdstembureau maakt conform artikel 16 lid 4 Kiesverordening het volgende bekend:

De dag der kandidaatstelling (“indiening lijsten politieke partijen”) zal plaatsvinden op vrijdag 4 augustus 2017.

Plaats: Stadhuis

Adres: Schoolstraat 2

Tijdstip: 09:00 a.m. – 16:00 p.m.

De gemachtigden van de geregistreerde politieke partijen, waarvan het voor het Hoofdstembureau bekend is dat zij aan de verkiezingen van 2017 zullen meedoen, zullen van het Hoofdstembureau een brief ontvangen waarin het tijdstip van inlevering van de kandidatenlijst voor elk van de partijen is vastgesteld. De inlevering van de kandidatenlijst geschiedt door de gemachtigde van de politieke partij of diens plaatsvervanger. In deze brief worden tevens de voorwaarden vermeld waaraan moet zijn voldaan bij de inlevering van de lijst.

Bij de lijst moeten ingevolge artikel 19 jo. 20 Kiesverordening worden overgelegd:

1. De schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat, dat hij bewilligt in zijn kandidaatstelling op de lijst;

2. Bewijs van storting bij de Directie Financiën van een bedrag van Afl. 1.000,-;

3. Een zwart-wit foto van vier bij zes cm, gevende een duidelijk en goedgelijkend beeld van de hoogstgeplaatste kandidaat op de lijst.