Entrante 1 di juni Cuerpo Policial tin e autoridad bek pa controla esunnan indocumenta

Awe ta un dia historico pasobra pa medio di un decreto ta duna Cuerpo Policial e autoridad bek pa controla esunnan cu ta keda indocumenta riba nos isla. Den e plan di maneho cu a keda aproba pa Parlamento dos siman pasa, riba pagina 50, ta para cu den cuadro di control rigoroso riba esunnan cu ta keda riba Aruba mas cu nan ta permiti, lo bay amplia autoridad pa cuerpo policial haci su control.

Segun Minister Bikker, door di cambio di ley, ocho aña bin ariba, Cuerpo Policial no tabatin e autoridad mas pa controla si un persona ta cumpli of no cu leynan di Aruba pa loke ta admision y expulsion. Minister Bikker ta sigui bisa cu a constata cu e situacion na pais bisiña Venezuela ta bayendo na un extremo hopi preocupante y hopi Venezolano ta drentando Aruba sea como turista of via costa, e problematica aki a crece di un magnitud cu gobernacion a dicidi pa amplia personanan cu por controla. E manera cu a dicidi di haci esaki segun e mandatario ta di duna bek e autoridad na miembronan uniforma di Cuerpo Policial pa haci esaki. Cu esaki por bay conoce un aumento di no 10%, no 100% pero centenares di porciento pa controla ley di LTU.

Pa Minister Bikker, awe ta un dia historico caminda a firma un decreto pa bay gobernador pa e ora entrante 1 di Juni por bay conoce e cambio aki. Tanto Miembronan di Cuerpo Policial como sindicato den ocho aña a pidi pa duna bek e autoridad aki na cuerpo policial. Minister Bikker a felicita cuerpo policial y pais Aruba cu e logro aki unda ta bay tin hopi hende pa controla e ley di admision. Cu e stap aki Aruba ta prepara pa protege e costa nan, protege areanan den comunidad y mas cu tur cos protege e pueblo y e bishitantenan. Den presencia di tur presente y Hefe di Polis Sr. Hoo e decreto a keda firma. Na final, Minister Bikker a desea cuerpo policial hopi forsa pa haci e trabou aki.

