Entrada di dies mil pensionado lo baha cu 10 %

Nos por a tuma nota cu e ley di Coalitieheffing a yega Parlamento y di biaha a stipula fecha pa entrega pregunta cu ta dialuna 21 di mei 2018 y informacionnan cu nos tin, ta cu lo bay haci tur esfuerso pa pasa e ley aki diamars dia 22 mes of diaranson 23. Cu esaki nos ta wak cu e rubberstamp di e partidonan di coalicion ta cla pa stempel e ley aki, e ja knikkernan di coalicion ta cla pa pasa pueblo un puñal den lomba, pa asina por haya mas entrada pa gobierno sigui disfruta cu nan “Amigo y Famia nan”.

Nos a tuma nota cu gobierno di MEP/POR/RED tin pura, pa pasa e ley talbes nan no kier pa nan mesun parlamentarionan, lesa e ley bon y comprende anto keda sin duna sosten na e gabinete pa cu e ley aki. Ta di lamenta cu un gabinete cu a pretende di lo ta transparente, cu bon gobernacion lo ta number uno ariba na nan lista, awe kier pusha un ley cu tin consecuencia pisa pa tur nos ciudadanonan sin scucha ningun hende, ningun gremio no a wordo scucha pa cu e ley aki. Esaki ta e gobierno cu a bisa cu mester respeta e colegionan halto di estado y nos ta wak cu ta pone e conseho di Raad van Advies un banda y ta cla pa manda cos den pueblo su curpa.

Den medionan di comunicacion a haci masha fanfarria, cu lo bay baha e prima di AZV pa pensionadonan, awor ta resulta cu ta un farsa paso e ley ta splica cu un pensionado lo paga 6.5 % di AZV ariba su pensioen y otro entrada te na un maximo di 30 mil florin cu ta Afl 2500 pa luna , ariba e resto di e entrada mester paga 10.5% normal. Kiermen un rebaho di 4 % cu ta 4% di 2500+ afl100 pa luna. Loke mi a bisa e pensionado ta cu e ley ta bisa cu lo kita e reparatie toeslag di e grupo aki kiermen ta kita 100 di nan y duna nan u descuento di 100 florin.

Esaki ta inaceptabel pa mira con e gobierno aki ta manipula cu nos grandi nan cu a traha asina duro pa e pais aki.

