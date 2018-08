Endy Croes (MEP): “Robert Candelaria, di polis pa tirado di para!

Parlamentario Endy Croes a reacciona riba Robert Candelaria di AVP kende diamars ultimo a papia un monton di cacalaca durante conferencia di prensa. Candelaria su integridad ta na suela awor, mas cu nunca cu el a cuminsa gaña y nos a gar’e manera djaca den trampa. Nos lo keda recorda Candelaria riba su actonan di sinberguensa te na e momento cu e paga Land Aruba bek. Candelaria a biaha 4 ves pa Aruba desde Corsou riba custia di pueblo. Mike Eman a tuma decision den ministerraad pa paga su ticketnan, estadia, hotel di luho y auto di huur bastante caro entre juni y juli 2017 momento cu Candelaria tabata negocia su posicion riba lista.

Na Augustus 2017 a bolbe paga pa Candelaria bin Aruba pa entrega lista y mesora a subi lista di coordinador di Mike de Meza cu salario barbaro di Afl. 8000 pa luna. No solamente Candelaria pero Mike Eman a regala Candelaria y henter su famia tur e ticketnan y tur gastonan paga momento cu el a bin pa keda (mira e documento). Parlamentario Croes ta sigui splica cu momento cu e como persona mira e documentonan aki cada ves anto scucha Candelaria ta critica gobierno diamars ultimo ta pone bo pensa cu pa e ex Polis aki actonan asina di fraude ta masha normal. No tin otro palabra.

Awor Candelaria ta cu un storia cu gobierno actual a subi su gastonan (kosten) cu 130 miyon. Como Parlamentario Candelaria a sinta den reunionnan publico final di April momento cu a trata presupuesto 2018. Dia 23 y 24 di April a reuni mas cu 14 ora largo cada dia desde mainta te den oranan di marduga. Pueblo por scucha y mira tur e grabacionnan riba e website di Parlamento di Aruba. Ningun pero ningun momento den tur e dianan ey Candelaria a hiba ni un solo palabra. Candelaria no a cuestiona net net nada e momento cu e por a haci esaki.

Awe mas di 90 dia despues Candelaria a lanta for di soño y a subi un cabay robes esta e cabay di mentira. Nos a spera otro di e ex polis aki. Nos a spera cu e kier a demostra un cambio den e politica anticua di AVP. Nos a kere cu e cabayero aki lo tabata sincero. Pa e motibo aki Parlamentario Croes kier reta Candelaria pa no papia sin mas pero demostra cu prueba na placa chikito con el a yega na 130 miyon di gasto (kosten)? Mi lo dun’e un oportunidad pa despues mi splik’e con Coalicion a atende cu e desaster financiero cu a wordo hereda. No papia pero haci!!

