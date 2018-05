Endy Croes (MEP): “Richard Arends mester para manera un homber pa defende su mes”

Siman pasa a trata e crisisheffing den un reunion publico den Parlamento. Pa algun dia por a tuma nota cu tur e expertonan di AVP tabata activo den prensa cu bastante critica asumiendo hopi cos cu no ta corecto. Richard Arends tambe ta un di nan cu a skirbi na algun ocasion cu gastonan di gobierno a aumenta cu 100 MIYON. Mientras su colega Benny ta grita den Parlamento ta 100 miyon, despues 125 miyon y despues 130 miyon. Pues esaki ta mustra hopi cla cu entre nan mes no tin un consenso di e politica di manipulacion cu nan kier hiba. Minister Xiomara Ruiz Maduro a splica cla y raspa durante reunion cu tin un aumento di 22 MIYON y esaki ta inversionnan cu a scoge pa haci, entre otro 17 MIYON den e plan pa cu e Crisis Social y 5 MIYON como extra inversion den husticia. Net Richard Arends kende ta doño di Horizon Constultancy y a biba lekker stricando mas di 1.1 miyon florin di e pueblo kier manipula y crea un sensacion cu cifranan artificial.

Parlamentarionan mudo di AVP

Momento cu Coalicion a kere cu Richard Arends lo baha fuerte den Parlamento unda bo tin e oportunidad pa hiba un debate publicamente y tabata spera cu Richard Arends lo por defende e maneho desastroso di AVP, a resulta cu Richard Arends a dobla rabo y no a pone su nomber como un orador y a keda 14 ora den Parlamento sin papia y na final solamente a vota. Di un total di 9 Parlamentario di AVP, 5 di nan a scoge pa no papia y sinta keinta banki 14 ora largo. Tin biaha mester puntra bo mes, ta bale la pena paga tipo di parlamentarionan asina? Dicon boso no a para fuerte pa defende e maneho di boso partido? Richard ta consehero principal di AVP cu a causa e desaster financiero y momento e mester lanta para manera un homber balente pa defende su maneho el a dobla manera un concomber. Tristo cu den prensa skirbi nan kier acusa un cantidad di barbaridad sin pia ni cabes pero ora mester debati ta scoge pa keda keto.

Otro sla pa Mike Eman y AVP

Di Coalicion sinembargo un total di 11 orador a hiba palabra dunando splicacionnan concreto con a hereda Aruba despues cu Mike Eman a maneha esaki pa 8 aña. Un Aruba total loss den un estado critico, unda 93 cen di cada florin ta comprometi na debe. Un Aruba pagando 600 mil pa dia na interes cual ta un total di 216 MIYON pa aña na interes. Por a tuma nota cu Mike Eman un anochi promer cu a trata e crisisheffing a grita manera alma malo den cas di partido dilanti 30 hende purbando di lanta pueblo. Esaki tabata otro sla pa Mike Eman y AVP como cu su yamada y gritonan no ta yega mas manera nan tabata anticipa. Cranchi a cera y e poder di placa pa paga coordinadornan riba payroll pa yena tribuna, a caba. Poco poco pero sigur ta rescatando Aruba. Por Sinti e Cambio!!!

Comments

comments