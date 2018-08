Endy Croes (MEP): MEDWORK no ta funcionando

Parlamentario Endy Croes no ta contento cu MEDWORK y e manera cu esaki ta opera. Parlamentario Endy Croes a bin ta yudando diferente conciudadano brindando guia pa nan por haya un trato decente entre otro pa nan por ricibi oido y asistencia di acuerdo cu nan derecho. Algo den e proceso aki cu a yama atencion di Parlamentario Endy Croes ta e asunto di MEDWORK. Nos por a compronde cu antes Sociale Zaken tabata haci uso di un otro sistema entre otro tabata contracta dokternan di cas pa tarifanan mucho mas economico pa e trabao aki. Gobierno anterior a introduci MEDWORK cual awor hasta muchanan cu perde examen por ehempel mester bay paga y busca un carta na MEDWORK pa por haal in un examen of proefwerk.

Parlamentario Croes lo manda preguntanan oficial pa Minister Glenbert Croes e siman aki alrespecto MEDWORK. Ta bon pa Parlamento por ricibi dato y cifranan relaciona cu e costo di MEDWORK y compara esakinan cu cifranan di algun aña atras. No solamente esaki pero e manera cu dokternan ta trata pashentnan na MEDWORK a trece masha hopi reclamo na porta di Parlamento. Pa menciona un ehempel: momento cu MEDWORK duna su opinion riba un cliente, Sociale Zaken ta bay over na eherce y ehecuta nan trabao di acuerdo cu e decision di MEDWORK. Awor tin clientenan cu ta desea un second opinion. Ta derecho di cualkier persona pa por pidi pa un “second opinion” cual MESTER por wordo honra y mester bin di un dokter of compania “completamente” independiente pa asina garantisa e fairness beginsel y e redelijkheid y billijkheid beginsel. Un di dos opinion mester ta aceptabel si e bin di un otro “wowo” ful independiente.

Den caso di Sociale Zaken e cliente tin derecho riba un di dos opinion pero e cliente (pashent) lamentablemente mester haci esaki tambe na MEDWORK. Pues dos dokter cu ta traha cu otro, bebe koffie cu otro den mesun edificio mester evalua e mesun cliente pa un di dos opinion. Kico common sense ta bisabo? Resultado nunca por ta diferente toch? Of ta Croes so ta wak esaki robes? Mi no ta cuestiona ningun dokter pero e sistema. Tur caminda di mundo un di dos opinion ta tuma lugar cerca un dokter completamente independiente. Pues Fraccion di MEP lo bay boga pa bin un cambio drastico den e sistema na beneficio di e cliente, segun Parlamentario Endy Croes.

Nos a drenta Parlamento pa haci e cambio y traha na bienestar di pueblo controlando gobierno y yudando e pueblo. Ta na su lugar pa nos haci preguntanan valido y boga pa un cambio pa yuda e pueblo di acuerdo cu norma, proceduranan y standardnan normal. Banda di esaki tin bastante pregunta mas cual Croes lo bin riba nan despues. Segun Croes si ta ley mester wordo cambia pa un mehoracion anto ta p’esey nos t’ey y hustamente esey ta parti di nos trabao y pueblo a pone nos akinan pa haci nos trabao y nos lo sa di cumpli cu esaki den e 4 añanan. Finalisando Croes a bisa cu nos a campaña cu e hende mester ta central y realidad di bida ta cu nos a hereda un desaster hamas bisto cu tin nos mannan yen pero banda di tur e trabaonan duro pa rescata e pida baranca aki nos lo percura pa enrealidad e hende ta central.

