Endy Croes (MEP): “Gobierno mester duna atencion na camindanan di tera”

Parlamentario Endy Croes ta keda enfatisa pa gobierno duna atencion na diferente topico di vital importancia pa comunidad. Durante campaña a bishita hopi hogar y den diferente bario por a scucha mesun dolor, primordialmente barionan cu tin camindanan di tera. Famianan ta biba den angustia cu no por ni laba paña drechi como cu stof ta insoportabel. Otronan tabata boga pa ‘sleeping police’ pa controla velocidad den bario, siguridad di nos muchanan, otronan ta pidi combinacion di un di e dosnan aki y tambe mas luz pa bario. Parlamentario Endy Croes a entrega un mocion durante tratamento di presupuesto urgiendo gobierno pa duna atencion na barionan den necesidad. No solamente asfalta pero tambe drecha camindanan cu ta totalloss. Pa nombra algun den Sta Cruz manera e caminda di Flatstone direccion Tamarijn, Picaron, Macuarima, Kas Ariba, Sabana Grandi, Papilon Balashi. Den Noord Alto Vista, Camay, Bubali, Washington, patras di Aruba Bank Hato, Boegoeroei. Sabana Basora, Pos Chiquito, tambe Seneblar tras di EBP Hato y asina tin hopi mas rond na Aruba cu ta boga pa un ayudo. Parlamentario Croes ta priminti di lo keda constantemente den contacto cu Minister encarga cu Obranan Publico pa asina trece e alivio priminti. Manera e dicho ta bisa, priminti ta mas cu debe y ohala den 4 aña e Coalicion por logra haci lo maximo pa comunidad di Aruba pa locual ta trata drecha careteranan den mal estado, asfalta camindanan di tera, pone sleeping police den barionan y ilumina e barionan cu ta scur. Nos a hereda un Aruba den un estado critico: Un Aruba den “Coma”. Un maneho financiero deplorabel nunca bisto. A pesar di e desaster laga atras pa AVP nos a scoge pa lora manga di camisa y manera un “Catapilar” nos lo pasa riba e barancanan laga atras den mal estado pa trece solucion y alivio pa henter comunidad. Parlamentario Endy Croes ta pidi pueblo pasenshi. Un destruccion di 8 aña no ta facil pa drecha den 5 luna pero cu pasenshi nos ta gana gloria. Nos tin e miho intencionnan y nos oido y nos curason ta na e luga corecto, esta na banda di e pueblo. Uni nos ta logra!

Comments

comments