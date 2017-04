Endy Croes lo participa den reunion di WBSC

Diahuebs ultimo Endy Croes a sali pa San Fransisco, California pa atende 2 dia di reunion intensivo di WBSC. WBSC ta World Baseball and Softball Confederation unda Endy Croes actualmente tin e encargo como vice presidente pa henter e area di Caribe. Durante e reunion aki 22 ehecutivo di tur 5 continente lo reuni y lo tuma decision riba diferente aspecto na bienestar di desaroyo di e deporte di softball. Lo revisa y actualisa Plan 2020 cual ta encera diferente wega clasificatorio pa entre otro Juegos Centro Americano y Del Caribe, Juegos Pan Americano, Mundial y Juegos Olimpico 2020. Riba agenda e Director di Umpire Sr Bob Stanton di Canada lo duna un presentacion na Board of Directors alrespecto e Rule Book nobo cual a wordo reforma y modernisa durante ultimo aña y cu un aprobacion di Board of Director, esaki lo wordo presenta finalmente den luna di October durante Congreso pa un aprobacion final. Rule Book modernisa y reforma aki lo reemplasa e rule book actual desde 2018 pa 2021. Endy na su turno lo mester duna un presentacion di tur actividadnan di softball di nos region pa cu aña 2017. Tin basta trabou y e agenda ta carga cu hopi punto. Un punto importante ta preparacionnan pa Congreso di Baseball y Softball (WBSC) cu lo tuma luga na Botswana, Africa den luna di October. Pa prome biaha dicho congreso lo tuma luga hunto bou di un solo dak, esta Baseball y Softball. Lo keda pendiente pa informacionan relevante despues cu conclui e reunion aki pa Aruba ricibi un update.