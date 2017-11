EndPolioNow 5K Fun Walk and Run organisa pa Rotary Club of Aruba

Diadomingo 19 di november lo tuma luga e “EndPolioNow 5KM Fun Walk and Run” organisa pa Rotary Club of Aruba hunto cu su partners Rotaract Club of Aruba, Interact Club of Aruba y tambe Xavier University School of Medicine.

Check-in lo tuma lugar pa 4.30 pm y e caminata lo cuminsa pa 5:00 pm saliendo for di Fisherman’s Hut direccion lighthouse y bolbe bek. E ta di 5 kilometer y lo por cana of core e ruta. Prome cu e start Tony Kelly di Strive4Best Athletics lo haci un warm-up session pa e participantenan.

Inscripcion pa participa ta Afl. 20 y lo tin un dri-fit shirt pa cada participante. Tambe na final di e EndPolioNow Fun 5K Walk / Run tur participante lo tin chance pa gana un rifa cu diferente premionan atractivo, manera un weekend stay na Casa del Mar, dinner pa 4 na Red Parrot restaurant y un basket cu productonan di Aruba Aloë.

Por inscribi te cu diabierna na Ibisa na Frankrijkstraat. Diasabra por pasa inscribi tambe na Ling & Sons di 10:00 am – 2:00 pm.

Pa mas informacion tocante e End Polio Now Fun 5K Walk / Run bisihita nos Facebook page Rotary Club Aruba.