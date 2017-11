Encuesta di Departamento di Labor a cuminsa dia 3 di November

Durante un conferencia di prensa, Departamento di Labor a splica tocante nan encuesta di forsa laboral, cual lo cuminsa dia 3 di November y e lo caba dia 30 di November. Sr. Jason Lejuez ta splica mas.

E encuesta aki ta uno sumamente importante pa Aruba y nan partnernan manera Banco Central, CBS. Kico e encuesta aki ta? E ta un encuesta cu ta ser conduci bou di hogarnan na Aruba, cu e meta di haya un bista actualisa ariba e mercado laboral na Aruba y tambe pa señala desaroyo y trendnan den nos mercado laboral. Resultado di e encuesta aki ta sirbi pa informa pueblo, door di suministra cu cifranan relevante na gobernantenan, na e sector publico y priva, pa asina tambe, di nan banda cu e cifranan aki, nan por duna forma y contenido na nan maneho.

Un di e cifranan mas importante cu nan ta midi, cu e encuesta aki ta e cifra di desempleo pa Aruba. Loke a resulta di e encuesta aki, tambe ta bay ta e cifra oficial pa Aruba. E manera cu e ta wordo haci ta segun standardnan internacional. E ideologia ta standardisa, loek tur pais na mundo ta haci. Ora cu compara nos cifranan cu exterior, ta comparando e mesun cos. Ley tin cu e manera cientifico aki, pa e mercado laboral. Fuera di e cifranan aki, esun mas importante, tin otro indicadonan, cu tambe por wordo saca for di encuesta, e.o. e grado di participacion, e cifra di desempleo pa hobennan. E encuesta aki ta sumamente importante.

E aña aki, e meta ta pa interview rond di 2 mil adres na Aruba. Ta calcula cu lo ta 3 mil pa 4 mil persona, di 15 aña of mas. E adresnan cu lo wordo bishita, ta adresnan cu a wordo scogi di manera arbitrario, dus randomly. Dus tur adres na Aruba tabata tin e mesun chance di a wordo scogi den e encuesta aki.

Apart di anuncia e comienso di e encuesta, ta pidi tambe e pueblo di Aruba, pa un biaha mas duna nan e cooperacion y e tempo cortico na e encuestadonan, pa asina nan haya informacion valioso pa nan, pa Aruba tin su cifranan pa compara su mes internacionalmente, over di maneho y pa informa e pueblo.

E encuestadonan lo ta bishitando e casnan for di 8 or di mainta te 8 or di anochi, for di dialuna te cu diasabra. Nan lo ta uniforma cu un tshirt cora cu nan logo ariba dje. Tambe nan ta bay tin un badge pa identifica nan mes. Tambe nan lo tin un foyeto, unda ta splica mas detaya e motibonan di e encuesta aki. Si en caso e encuestado yega na un adres, cu no tin hende, nan lo laga un carchi atras y lo laga nan informacion atras, pa asina e personanan cu ta bin na e adres aki, pa nan por contact e encuestadonan cu Labor, pa traha un cita na un momento cu ta cumbini e persona na e cas.

Un otro punto, ta e privacidad. Departamento di Labor ta garantisa cu tur informacion cu nan haya, lo wordo proceso di manera anonimo. Dus en caso cu nan publica cifranan, e lo ta bay semper di un forma agrega. E ta bay ta den cantidad den porcentahe. E lo bisa tanto hende ta biba na Aruba y tanto ta desemplea. Departamento di Labor ta garantisa e informacion cu nan ta ricibi, segun Sr. Jason Lejuez.