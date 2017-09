Enbes di prohibi, educa no solamente e piscado pero tambe e comunidad

Santa Rosa formando parti di Fundacion Hadicurari, e noticia di introduccion di Ley di Pesca, ya cu pa e ultimo 8 añanan ta hopi inversion a wordo haci di parti di Santa Rosa pa drecha piernan. Sra. Natalie Maduro ta sigui splica.

Tambe Santa Rosa a yuda varios cunukero cu ekiponan y na momento cu tipo di leynan aki bin na vigor y vooral na momento cu nan no tabata tin oportunidad pa duna cualke conseho, e ta crea hopi preocupacion pa Santa Rosa, ya cu ta mustra cu nan ta bezig como gobierno mes, nos no ta riba mesun liña. Na momento cu ta pone prohibicion ya e ta algo fuerte.

Sra. Maduro a sigui splica cu Santa Rosa ta compronde cu mester tene balanza den tur caso, cu mester tene cuenta cu medio ambiente, pero di otro banda un piscado, un criado di bestia of un cunukero tin un trabao pa haci. Ya caba ta wak cu hopi biaha piscadonan tin hopi problema cu prijsnan di gasoline. Nan gastonan ta halto. Tin tambe e criadonan di bestia.

Ora cu Santa Rosa tabata tin e oportunidad, pa vocifera kico ta challengenan di e productornan local, e ta hopi fastioso. Vooral ora cu ta compronde cu un ley ta bin na vigor. Hopi biaha un piscado no por haci’e tempo completo door di tanto limitacion. Nan no por bay banco busca prestamo.

Si kier pone leynan caminda nan no por vocifera nan mes, caminda cu nan no por duna nan opinion, no por bay crea e balans cu, segun Sra. Maduro, manera cu nos tur kier.

Santa Rosa lo kier tin e oportunidad pa papia cu e piscadonan, pa tende nan banda di medaya riba e diferente piscanan cu a wordo poni ariba lista. Nan ta spera cu nan peticion por wordo considera.

Nan lo keir papia cu no solamente e piscadonan, pero cu tur instancia cu a yuda pone e ley aki den otro. Loke Sra. Maduro por bisa cu Santa Rosa nunca no a haya algo oficial caminda nan conseho ta wordo pidi den cuadro di e ley aki.

Nan tey pa sostene e piscadonan, pa desaroya e sector primario. Pero si sigui pone limitacionnan pa nan, e ora nos mes ta bezig ta aportando pa importa producto di afo, sigui importa pisca of kreeft di afor, mientras cu nos sa cu por crea un balans na Aruba, ta pone un temporada di pisca, educa no solamente e piscado pero e comunidad en general, Sra. Nathaly Maduro di Santa Rosa a termina bisando.