En conexion cu renobacion di edificio principal di Hospital a cuminsa muda

Aña pasa hospital tabata tin mudamento di algun departamento cu a sali for di e toren principal y a bay den e edificio nobo, esta Toren B. E aña aki ta toca turno na e edificio principal cu lo wordo renoba y a cuminsa muda e departamentonan necesario pa asina e contratista por cuminsa cu renobacion di e edificio aki. Lo cuminsa renoba e parti west di e edificio prome. Pues, e biaha aki a toca e departamento di “Snijdend 2” riba piso 2 cu a muda pa piso 3 parti oost cual awor a bira e departamento di Snijdend 3”.

Zorgmanager di “Snijdend 3”, sr. Andie Phillip, a duna di conoce cu e mudamento a bay facil, mirando cu pa algun siman nan a prepara p’e momento aki caba. A haci un limpiesa grandi y prome cu e dia di mudamento ya a cuminsa muda varios ekipo, cama y material. Tambe a percura pa haci un tipo di “opname stop” temporario pa minimalisa e cantidad di pashentnan cu tin interna den Hospital riba e dia di muda. E mudamento a bay bon y a logra muda 9 pashent den solamente 45 minuut.

“E pashentnan no a experiencia mucho molester”, asina sr. Phillip a duna di conoce. Personal di “Snijdend 3” a informa e pashentnan un dia prome cu diaranson dia 10 di januari lo muda pa un otro piso. Tur pashent tabata na altura y satisfecho con e mudamento a bay.

E piso “Snijdend 3” tin un capacidad pa aloca 32 pashent, di cual aworaki tin 9 pashent so pues ainda tin luga pa 23 pashent. Den transcurso di dianan e piso lo yena bek cu pashent. E medida tabata temporalmente pa asina nan por a muda den un manera responsabel y sigur p’e pashentnan cual ta un prioridad fundamental pa e institucion aki.

Den e siguiente dianan Hospital lo sigui cu diferente preparacion y mudamento pa asina e renobacion por tuma luga minimalisando molester pa pashent, bishitante y trahado.