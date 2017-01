Empleadonan di KIA cu curso special for di Rode Kruis Aruba

Ta importante pa mas hende posibel conoce e forma pa brinda asistencia y salba un bida na momento di un emergencia, tanto na nivel personal of den un compania of institucion. Abo lo sa kico pa haci si un cliente of colega cay flauw of si e stik den bo banco, hotel of oficina? Kico bo lo haci si tin un alarma di candela of si bo bisiña su cas ta na candela?



Pa Insituto Coreccional Aruba (KIA) esakinan ta aspectonan hopi importante mirando cu no solamente tin un forsa laboral grandi pero nan ta carga responsabilidad di siguridad di un cantidad di detenidonan tambe. Desde un par di aña atras KIA ta ofrece curso pa salba bida y actua den circunstancianan di calamidad pa e personal completo, incluyendo e parti administrativo. Awor a yega e momento pa henter e team di KIA refresca nan mes segun reglanan internacional. Pa logra esaki nan a trece expertonan di Rode Kruis Aruba den e ramo aki pa duna e curso di EHBO yBHV (bedrijfhulpverlener).



Director di Rode Kruis Aruba, Michel La Haye a splica cu como parti di e 7 puntonan fundamental di Rode Kruis Internacional, na cual Rode Kruis Aruba ta liga na dje, e organisacion ta ofrece cursonan henter aña na individuonan como tambe corporacionnan riba e isla. “Pa medio di e curso aki e personal di KIA ta siña con pa salba bida di otronan den caso di calamidad como tambe accidentenan na pia di trabao,” e ta elabora. E ta sigui splica cu e curso cu ta tumando luga na e momentonan aki pa KIA ta mas bien un curso pa refresca loke cu nan a siña den e curso basico dos aña pasa… “nos ta contento di por brinda e oportunidad aki na KIA.” E personal di KIA a haya e training aki dos aña pasa y segun reglanan internacional awor a bira tempo pa refresca… “tur hende por sigui e cursonan aki na e oficina di Rode Kruis,” Michel La Haye a accentua.



Siguiendo riba e tema Manager Beveiliging & Veiligheid di KIA, Lourenҫo Texeira a splica cu den e curso henter e team di KIA, incluyendo personal administrativo y stagiaire ta haya e training aki pa siña como tambe refresca riba situacionnan manera candela como tambe accidentenan na pia di trabao cu coleganan y e detenidonan. “E ta hopi importante pa e siguridad personal di esunnan trahando como tambe esunnan cu ta encarcela den e instituto. En realidad esaki ta algo cu tur hende mester sa pa asina por evita tragedianan y preveni morto,” el a agrega. E curso ta tuma luga na oficina di Rode Kruis y tin duracion di 2 dia y asina nan pas’e exitosamente nan ta haya un certificado cu ta valido pa 2 aña.



Korrectie Instituut Aruba, KIA a muda pa su localidad na Santo di Patia na San Nicolas dia 22 di september 1990, pues 26 aña pasa. E prizon tin un populacion di un maximo di 200 detenido, parti den detencion preventivo, seccion di hende muhe y seccion di hubentud. Na KIA tin mas o menos 180 empleado trahando 24 ora pa dia pa garantisa siguridad y atende cu e presonan den cuadro di e periodo cu nan mester sinta nan castigo cu e meta pa coregi nan erornan y sali atrobe como miho ciudadanonan pa nos pais.