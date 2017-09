Empleadonan di Arubus lo bay den accion di protesta

Loke ta bay pasa diabierna awo, e empleadonan di Arubus lo bay den un accion di protesta pa dos ora.

Esey lo bay ta di 8’or pa 10’or di mainta, mirando e hecho cu gerencia te ainda no por a cumpli cu locual cu tin palabra den e protocol cu a ser firma. Aparte di esaki, tin tres empleado cu a wordo presta, uitgeleend, na otro compania, esta Aruparking, manera tin di compronde. Awor aki tur hende sa cu Aruparking ta condena na muri, mirando cu e Gobierno actual, a dicidi di tuma medidanan cu a causa cu e no por genera e placa suficiente pa e por draai riba su mes.

Segun presidente di STA, Diego de Cuba, e personanan aki cu sr. Teo Croes a manda pa traha den Aruparking, a conoce aumentonan di salario barbaro. Esaki ta locual cu a causa cu e trahadonan di Arubus a bisa cu dicon nan si por a conoce aumento barbaro y nan ta bin bek den Arubus, cu e mesun salario barbaro eynan.

STA a bisa absolutamente cu nan no ta acepta esaki. E Raad van Commisarissen ta bon na altura di loke ta pasando den Arubus. Es mas, e propio trahadonan a dicidi caba cu nan a firma un carta caba tambe, caminda cu nan ta sostene pa pidi e retiro di e director di Arubus, sr. Teo Croes, pasobra nan no tin confiansa mas den dje. Tur e cosnan aki ta desemboca diabierna, den un accion di protesta di dos ora. STA ta lamenta e cos akinan, pero no tin otro manera. Si tin di haci esaki pa pone e minister en cuestion, Mike de Mesa, lanta for di soño. No ta di awor aki, tin casi un aña su tras ta pidiendo e pa e

atende e asunto aki y nada no ta wordo haci. El a manda berdad un Raad van Commisarissen nobo pa Arubus, pero tur hende sa cuanto bagamunderia a pasa den Arubus. Mediante tur e shopstewardnan, tur cos a wordo treci dilanti pa e miembronan di e hunta di comisario. Pero lamentablemente ta mira cu locual mester a wordo haci, no a wordo haci. Esakinan ta motibonan suficiente y e trahadonan a bisa STA bon cla, cu e cos aki nan no ta acepta mas. Nan ta bay den accion, cu of sin STA.

A bisa nan no, cu STA ta para nan tras, firmemente y ta bay accion diabierna mainta pa demostra nan mal contento pa loke ta e situacion aki y ta spera cu awor si e minister en cuestion duna cara y bin cu un solucion rapido pa e compania di Arubus.

Arubus tin futuro. Ta depende di e maneho y ta depende tambe di locual Gobierno kier logra. No por ta asina cu Arubus ta keda duna. E servicionan cu ta wordo duna na e studiantenan, na e 60+ersnan, tambe na diferente scol cu tin, hendenan special, e ora Gobierno su deber ta pa subsidia Arubus. Pero no ta bezig ta subsidiando e debidamente. Si bo ta subsidiand’e debidamente, tin un control riba locual cu ta wordo subsidia na Arubus. Tin un maneho debido pa esaki? No. Kico ta pasa, e ora atrobe e director ta bin den picture. A lanta Aruparking cu placa di Arubus. Awor aki Aruparking ta sangrando.

E luna aki ta e ultimo luna cu Aruparking lo bay tin placa pa paga su empleadonan. Mester bin full un otro structura.

De Cuba, personalmente, directiva di sindicato STA ta kere y e tambe, cu locual ta toca Aruparking aki, mester ta algo cu mester bay cay bao di KPA. Pasobra e ta algo toch delicado y caminda cu tin ora bo ta haya den problemanan serio y con leu e autoridad di e hendenan aki ta yega y con leu nan por bay actua. Esaki mester bay bira un afdeling di KPA den futuro, pa e bay miho regla tambe. Esey no ta imposibel. Esey por wordo regla. Ta amplia e cuerpo di polis y ta incorpora nan aden. Esey ta masha facil, segun Diego de Cuba.

Pa loke ta Arutram, tur hende sa cu ta placa tira afo. E no tin un return of investment. De Cuba ta haya un locura inecesario cu a wordo haci pasobra practicamente locual cu ta pasando aki, bo ta ripara cu ta cada bes Gobierno tin di hinca placa pa paga e trahadonan di Arutram. Si tin placa pa haci’e, haci’e.

Pero ta algo cu a bin cun’e, cu e mester a genera placa p’abo. Awor aki ta pasando net contrario. E ta sacando placa for di bo y placa cu bo no tin. Mescos ta pasando cu Aruparking. Decisionnan, cosnan descabeya, den e caso aki, e minister anterior, Otmar Oduber ta culpabel di e situacion aki. E no bin bisa awor aki cu e no . E ta e culpabel, pasobra el a bin cu e cos aki. E ta esun cu a hecha tur e baina aki. E cos aki, STA no ta guli’e. E bagamunderianan aki, e ta e autor principal, pasobra ora cu a wordo adverti pa stop cu e cos aki, a dal bay cun’e, a bulldoz’e. Awor aki a core bula afo, lanta un partido politico, Yo no fui, ami no a haci nada. E ta mes culpabel den e saki. Tin mas cos, pero de Cuba no a bay den detaye awor aki.

Awor aki, sindicato STA y e empleadonan di Arubus ta harta di e situacion aki. Te cu cuando lo sigui cu e cos aki, Minister de Meza. Por continua cu un situacion asina aki? Aña aden y aña afo. Nan a sinta 7 aña y pico y nan no a haci nada pa e compania aki. Sindicato tin di bay sinta na mesa, negosha un CAO y ora cu mira con placa ta wordo distribi inecesariamente, caminda e return of investment ta nihil y no por bringa pa e hendenan, pasobra e placa a wordo malgasta den otro cos.