Empleadonan di AMC Unicon cu accion di protesta contra gerencia

E biaha aki a toca turno na e trahadonan di e compania AMC Unicon pa presenta nan mal contento na nan directiva a traves di sindicato STA, cu ta duna su respaldo pa e empleadonan. Sr. Diego di Cuba, presidente di STA ta splica e desaroyo.

Esaki ta trata di un mal contento cu ta reinando di hopi dia caba bou e trahadonan di e parti tecnico. Tabata 6 luna pasa cu a entrega un documento cu’n protocol na e directiva cu a ser firma. Tur dos partido a bay di acuerdo cu otro pero hopi di e puntonan delinea den esaki no a wordo cumpli cun’e te awo.

Asina aki no por continua y mester bin cu cambio radical den e situacion di e compania. Trahadonan a keha di un cantina completamente na werki. Aparentemente ora gerencia a tende di e carta a core haci un par di areglo chikito y tira un par di stoel abou pa drecha e cantina un poco.

Pero tin hopi mas punto manera e 0% ziekteverzuim, cu e trahado tin cu haya un cierto suma y nan no a ricibi. Tambe e autonan ta den deterioro unda cu mester wordo drecha y ta core riba caminda cu falta di cierto documentonan, entre otro.

No ta prudente pa laga un persona su so pa bay haci trabou, siendo cu nan ta traha cu coriente den caso cu ta bay traha riba un airco por haya shock basta formal y no ta bay tin hende pa duna apoyo na e momento ey. STA kier mira cambionan drastico.

Cu e carta aki a bay 12 punto cu a wordo poni y tambe a pidi un reunion na e gerencia di Unicon lo mas lihe posibel pa sinta hunto y clarifica e situacion reinante actualmente.

Sindicato STA a drenta a peticion di e trahadonan pa drecha tur e cosnan unda cu algun di nan a pega y ta bisa cu 6 luna ta demasiado tempo. Mester ranca na e bel, y mester lantanan for di soño. No por ta un problema di placa siendo cu nan lo caba a cumpra e edificio di Arvefa y ta trahando un mega mall awor aki, y mester por tin placa pa atende cu e trahado.

Awor aki gerencia tin cu demostra e balor cu tin pa nan trahadonan como compania, caminda cu actualmente Unicon ta bayendo hopi bon cu hopi benta y STA ta contento pa esaki. Pero e empeladonan ta traha mane burico pero nada no ta pasa pa cu nan beneficionan y bienestar anto esaki no ta bon.

Si e trahadonan ta traha duro pone e compania progresa, ta na su luga pa traha nan debidamente tambe, unda cu si kier pa e productividad crece mester duna na e trahado e trato ideal, paga nan bon y cuida e clase trahado pa nan duna e miho di nan.

Por cierto cu tin un persona persiguiendo e trahadonan aki. No por sigui cu maltratanan y mester pone un punto final na pia di trabou. Y si e mester hala e persona aki un banda, lo haci esaki. A cuminsa un ‘cazeria di bruha’ riba empleadonan, intimidacion, pero esaki ta keda un decision di gerencia. Pero no por keda persigui e empleadonan di e forma aki.

Pero STA ta bisa no por bin cu e intimidacion y bullying riba e trahado anto esaki ta violacion di e ley laboral y tin violacion di derechonan humano tambe, caminda cu Minister Otmar Oduber a bin cu cambionan den e ley unda cu STA no ta di acuerdo cu hopi aspectonan pero algo cu si ta bon ta cu a bin cu multanan cu ta bay aplica na e doñonan di trabou ora nan viola ley laboral of keda sin cumpli y como gobierno tin e deber pa cumpli cu esaki.

Tin un buraco den e ley tambe unda cu e mesun Minister ta fiscal y e mesun minister ta Hues. Y esaki no por siendo cu un ta pone e multa y e hues tin cu ehecuta esaki, locual cu por conduci na fraude. STA den su reunionnan cu e minister di Labor, a bisa cu en general nan kier cambio den ley pa cu e trahadonan di Aruba. Te asina leu, declaracionnan di Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA.

