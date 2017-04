Embahador di Noord Korea na Nacionnan Uni ta adverti di e posibilidad di un guera nuclear

NEW YORK CITY, New York – E representante di Noord Korea na Nacionnan Uni a lansa dialuna durante un conferencia di prensa, un serie di menasa y a papia di diferente scenario belico pa loke ta Merca.

Considerando e accionnan Mericano na Siria y e maniobranan den e zona di Korea, Kim In Ryong, embahador di Noord Korea na Nacionnan Uni, a bisa cu “a crea un situacion peligroso caminda cu por tuma luga un guera termonuclear den cualkier momento na e Peninsula y ta supone un menasa grave pa paz y siguridad mundial.”

Aunke e retorica aki no a wordo scucha antes di un diplomatico di Nacionnan Uni, si e ta e lenguahe tipico di e delegacion di Noord Korea.

Pyongyang ta claramente altera pa e Gobierno nobo di Merca cu a bisa cu e doctrina di “pasenshi strategico” cu Noord Korea a caba.

E embahador, lesando un comunicado, a bisa reporteronan cu Merca ta “alterando paz y stabilidad mundial, insistiendo den un logica di gangster cu invasion di un Estado soberano ta “decisivo y proporciona” y ta contribui na “defende” e orden internacional den su intencion di aplik’e na e peninsula Koreano tambe.”

E diplomatico a añadi cu su pais ta cla pa reacciona na cualkier “modelo di guera” di Merca.

E embahador a wordo pidi pa responde na e comentario di e presidente di Merca, Donald Trump di dialuna, ora cu el a bisa cu Noord Korea mester “comporta su mes miho,” pero el a bisa cu e no lo duna comentario.

