Elton Lioe-A-Tjam: Den e periodo di siman santo, ban reflexiona riba e situacion di nos isla

Actualmente, nos ta den siman santo. Un periodo hopi importante pa hende religioso y spiritual. Un periodo unda ta wordo conmemora e grandeza di e amor pa hende, e sacrificio y e resureccion di Hesus pa hende. Pues un temporada di reflexion y no uno di solamente campamento y fiesta. Pero a pesar cu mas di 80% di nos pueblo ta pertenece na un religion of ta yama nan mes cristian, parce cu algun ta lubida dicon nos ta celebra siman santo. Kisas ta pasobra nan a wordo indoctrina pa lubida esaki, of kisas simplemente nan ta mira con esunnan cu mester duna e bon ehempel ta maluza religion pa yega na nan metanan personal, absolve nan mes di nan picanan contra e sociedad y ‘get away’ cu tur maldad, pasobra nan a bira un ‘niet zomaar iemand’ riba custia di pueblo.

Religion no tin e meta pa haci ningun hende dependiente di otro. Cu religion si ta wordo maluza pa logra esaki, ta un berdad. Pero esey no kiermen cu e ta bon of cu e mester wordo acepta of tolera. Hesus a lanta contra esunnan cu mester a duna e bon ehempel, pero cu tabata maluza religion pa poder y enrikecimento personal. Hesus a drenta den tempel, bolter tur e mesanan y core cu tur esunnan cu tabata haci negoshi den tempel, asina ilustrando e decadencia moral y social. Cu na final, Hesus su accion di ‘ruim op de boel’ corupto a conduci na su crucificacion, pasobra un di su mesun discipel a traicion’e y cu e pueblo indoctrina a scoge pa laga e ladron y violado Barabbas liber, esey no a pone Hesus cobardia. Hesus a acepta su destino y e a paga e prijs maximo pa su accionnan di para decadencia y corupcion. Loke Hesus a mustra nos, ta cu ora algo no ta bon of corecto, e mester wordo para, sin importa e sacrificio!

Loke a wordo describi aki, ta loke ta pasando actualmente na Aruba. Pa decadanan largo, abuso contra humanidad ta wordo practica y decadencia social ta wordo promovi. Tur esaki pa mantene un situacion di caos y dependencia politico intacto, pa asina e grupito privilegia keda na poder pa sigui bira mas miyonario. Tristo pa mira con algun hende cristian no kier mira esaki, mientras cu e situacion actual di Aruba a wordo describi exactamente den Bijbel. E uzo di e grupo ‘Tonton Macoute’ rond di e politico tradicional, pa intimida y silencia pueblo. E uzo di e fanatico politico cu a haya un ‘cos’, pa laga esun debil pensa cu un dia e tambe lo bay haya un ‘cos’ di e politico tradicional. E uzo di speechnan elocuente, pa laga un parti di pueblo kere cu e politico tradicional ta un Dios y cu e so tin e sabiduria unico y perpetuo pa guia e pueblo. E uzo di prensa pa no solamente tapa bagamunderia y indoctrina un parti di pueblo, pero tambe pa trata di mantene e mito di ‘rescate y vision economico’ intacto y bibo. Y pa laga tur hende kere cu e politico tradicional ta e unico cu por pensa, por presenta plan bunita y ningun hende mas! Sin dje, of su partido, Aruba ta perdi!

Den e periodo di siman santo, ban reflexiona riba e situacion di nos isla, tur e abuso y mentira politico y e destruccion structural di nos identidad, cultura y naturalesa. Ban reflexiona con Aruba a wordo dividi pa metanan politico y cu e Arubiano awendia no ta sinti su mes respeta na su propio pais mas, pasobra algun politico tradicional pa añanan largo a compensa e perdida di voto bou di e hende local pa esun di otro pais, cu si lo keda fiel y gradicido na dje eternamente. Entreguismo, decadencia social y corupcion awendia ta na orden di dia. Pues tuma un minuut durante siman santo pa tambe reflexiona y haci lo corecto, siendo un bon cristian!