Elton Lioe-A-Tjam (ABO): Pueblo, tene cuidou pa e profetanan tradicional cu nan show y testimonio falso

Manera esaki ta e prome articulo pa e aña aki, ainda partido ABO kier a desea e pueblo un bon y bendiciona 2017.

Pa hopi aña caba, silenciosamente nos dianan di fiesta tradicional y/o religioso no ta wordo balora of respeta mas. Algun hasta ta wordo reemplasa. E pregunta ta dicon of pakico? Ta pasobra kisas nos cultura y custumbernan no ta suficiente bon pa algun hende? Porta pasobra cu nos mes no ta balora mas locual ta di nos? Porta pasobra cu nos tin un compleho di inferioridad pa otro cultura? Of porta pasobra cu solamente e actividadnan unda placa por wordo gana of un meta politico por wordo logra, ta wordo considera awendia como ‘tradicion y cultura’?

Awendia, tampoco tin respet pa trankilidad den bario, custumbernan tradicional of e orario cu un negoshi por ta habri. Awendia parce cu tur cos por of cu e pueblo local tin cu acepta tur cos. Na tur pais respeta na mundo, idioma, cultura, tradicion, norma y balor ta wordo respeta, cuida y proteha. Pero parce cu awendia na Aruba, esakinan no tin importancia. Parce cu fiesta so, ta importante. E droga pa laga un parti di e pueblo lubida riba tur otro cos. Incluso su identidad.

Carnaval a wordo asina tanto gerek, cu awendia e ta cuminsa na november y tur dia tin un actividad pa ‘pueblo (hubentud)’. Cu e rekmento aki di carnaval, tur nocion pakico carnaval ta wordo celebra a wordo aboli. Ni un rastro mas di esaki. Carnaval awendia ta un fiesta, unda solamente tin atencion pa e parti comercial y unda algun politico por bira mas rico y popular.

Tanten cu un parti di pueblo keda den un estado mental continuo di fiesta, e lo no mira of acepta e berdad amargo, ora e fiesta a caba. Pero tur cos tin un prijs. Lamentablemente e prijs cu lo tin cu bay wordo paga pa intolerancia pa e reemplaso silencioso di locual ta di nos y cu a haci nos ken nos ta, lo ta halto.

Aña 2017 ta un aña electoral. Pero prome cu e aña mes a habri, pueblo por a ripara atrobe cuanto show y spetakel a wordo organisa, pa asina laga un parti di pueblo kere cu tur cos ainda ta bon y pa trata di laga e otro parti lubida riba e desasternan y corupcion politico. ‘Regalitonan’ a wordo parti na grandi, sin cu a presupuesta fondonan pa cu esakinan. Caya Betico Croes a wordo ‘habri’ cu un show den ‘Corvette’, despues cu e la wordo cera y e comercio a wordo mata cu e shownan di ‘Tram’ y di ‘Wielklem’. Pero e cherry riba e bolo, tabata e spetakel di un prome minister colga patras di un truck di Serlimar, pa asina laga algun hende lubida riba e asunto di dump. Pues enbes di reconoce y admiti cu nan a destrui Aruba, cu e mega debe a sigui explota a pesar di tur medida cu cual a suta pueblo cu nan, cu e problemanan social y criminalidad a sigui aumenta, cu pa via di un maneho structural di fiesta y show no tin cas social of tereno mas pa e hende local, keto bay nan ta sigui ofrece pueblo show, spetakel, fiesta y carnaval como ‘solucion’.

Aruba a wordo goberna semper pa e mesun partidonan tradicional y cada eleccion pueblo por scucha e mesun promesanan, plannan bunita, y kende a horta mas cu e otro, pa gana confiansa di pueblo. Tur esaki pa camufla cu en realidad nunca e partidonan tradicional a tuma pueblo su interes na serio, nunca nan a scucha pueblo y semper a haci locual nan patrocinadonan a ordena. Awor cu nos ta na bispo di un otro eleccion, diripiente algun politico tradicional a ‘mira e luz’, kier laga pueblo kere cu ta e otro partido tradicional ta e unico responsabel pa e destruccion y entreguismo di nos isla, kier mas democratisacion pa pueblo y mas ‘transparencia’. E mesun cantaleta y engaño di 31 aña. Nada nobo. Ainda ta fresco den memoria e frase: ‘campaña ta un cos, goberna ta otro’.

E aña aki, lo haci cu Aruba a wordo goberna pa 16 aña largo pa un solo partido. Pues no por tin un otro culpabel pa nada. Pueblo a duna tur dos partido tradicional 8 aña e mandato absoluto pa cumpli cu locual nan a priminti durante campaña, y den ningun sentido algo a wordo logra di esakinan. Nos sistema electoral tambe ta ‘Rigged’ y e ta carece di tur principionan democratico basico. E actual sistema tin e solo meta pa sigui mantene un parti di e pueblo ciegamente adicto na e politico tradicional, pa e no mira cu nos identidad ta wordo reemplasa y nos patrimonio entrega silenciosamente. Despues di 31 aña di Status Aparte, Aruba ta un isla bancarota, uno dividi y uno unda cada dia nos cultura y balornan no ta wordo respeta of ta wordo reemplasa. Cuanto chens mas e politico tradicional tin cu haya? E politico tradicional no a demostra suficiente cu su unico meta tabata pa sirbi su propio interes? Pues pueblo, den e temporada di carnaval y e aña electoral, tene cuidou pa e profetanan tradicional cu nan show y testimonio falso.

