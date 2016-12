Elton Lioe-A-Tjam (ABO): E falta di respet pa autoridad, ta loke e politico tradicional corupto a sembra!

Na Merca, ta hopi normal cu abogadonan ta presenta nan ‘high profile case’ na publico, prome y durante e tratamento den corte bou capa di suministracion di informacion. Loke en realidad e abogadonan kier logra cu e practica aki, ta pa trata di crea un simpatia publico pa esunnan envolvi y asina influencia e veredicto final. Ultimo tempo nos ta ripara cu e practica aki, tambe ta haciendo su entrada aki na Aruba. No ta intencion di e articulo aki pa opina si e ta algo bon of malo, pero si pa ilustra cu ‘Klasse Justitie’ ta existi. Pues esun cu tin placa of cu ta un ‘niet zo maar iemand’, por haya un otro tipo di tratamento hudicial cu e persona comun.

Dialuna a cuminsa un campaña den media, pa mustra con malo polis a actua durante un control riba un establecimento cu tabata habri despues di e hora stipula den su permiso. Kisas esaki lo ta un desaroyo cu lo bira mas comun den futuro, pero esey no kiermen cu pasobra e ta den media, e ta ‘e berdad’. Importante pa corda cu nunca e esencia mester wordo perdi for di bista.

Si nos por lubida un rato e imagenan dramatico di e grabacion y enfoca loke realmente ta e esencia, anto nos lo mira cu atrobe e autoridad policial no ta wordo respeta. Si den e caso cu polis mes no a actua corecto y cu cierto derechonan a wordo viola, ainda den nos sistema hudicial tin e posibilidad pa entrega keho pa asina e proceso disciplinario cuminsa cana. Pero momento cu un persona mina, falta respet pa autoridad policial y riba dje tuma ley den propio man, anto akinan e base di nos sociedad democratico ta wordo ataca. Te ainda nos ta bibando den un sociedad unda tin proteccion di derechonan civico y unda agresion contra autoridad, no ta normal. Cu na cierto paisnan den region, agresion contra autoridad ta normal y unda e ciudadano no tin respet mas pa autoridad, pasobra mayoria di e integrantenan no ta di confia, ta abusado of ta corupto, esey no kiermen cu aki na Aruba esaki ta e caso. Nos no por tolera e comportacion unda ciudadanonan ta ataca agentenan policial den ehecucion di nan trabou. Tampoco nos mester tolera of acepta cu un minister por yama un hefe y duna instruccion pa no mete cu cierto ‘niet zo maar iemand’. Cada ambtenaar a huramenta pa sirbi e interes di e pais aki y no esun di ningun mandatario. Solo e echo cu un ‘niet zo maar iemand’ por mustra e ambtenaar cu ta eherceindo su trabou cu e por yama un minister pa ordena e ambtenaar pa no ‘mishi cu e persona ey’, ta confirma un acto corupto. Pasobra ‘vriendjes politiek’ y ‘clientelismo’, tambe ta un forma di corupcion.

Cu awendia pa via di corupcion, faboritismo, nombracionnan politico y ‘krabbeltjes dezerzijds akkoord’, cu nos sistema democratico no ta funciona manera debe ser, no kiermen cu nos sistema democratico ta perdi. Tur e facultadnan t’ey keto bay, solamente nan no ta wordo uza of aplica. Tampoco pa via di un sistema democratico disfuncional, nos tin cu acepta e desaroyo negativo di agresion contra autoridad como algo normal. Tampoco pa via di un sistema democratico disfuncional, nos tin cu copia un modelo di un pais corupto of laga esunnan cu a destrui nan propio pais, bin destrui nos isla.

Si no tin respet mas pa autoridad, anto Aruba si lo bira un ‘BANANEN REPUBLIEK’, unda criminalidad, labamento di placa y enrikecimento personal lo ta algo normal. Si no tin respet mas pa autoridad, con por tin trankilidad, siguridad y prosperidad. Lo ta bon pa nos tur para keto un rato y ripara bou cua circunstancianan nos agentenan policial tin cu traha tur dia. Ripara cuanto insulto y intimidacion nos agentenan policial tin cu tolera cada dia, djis pa eherce nan trabou. Ripara si no tabata pa nos agentenan policial, basta dia Aruba lo tabata mas un ‘Wild Wild West’. Pues nos no por acepta of permiti cu nos agentenan policial tambe ta wordo agredi. Mester bin ordo y respet bek na e isla aki. No ta tur hende aki na Aruba ta na benta of por wordo cumpra. Ainda tin hende culto y honesto aki na Aruba cu no lo permiti cu e simia di destruccion cu e politico tradicional corupto a sembra, sigui su caminda di destruccion y entreguismo di nos pais. Integridad, balor, norma y respet, bal mucho mas cu placa, placa, placa. E falta di respet pa autoridad, ta e cosecha di loke e politico tradicional corupto a sembra, y ta sembrando!