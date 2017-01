Elton Lioe-A-Tjam (ABO): Despues di a hunga un fastball di 750 miyon florin, a bolbe ripiti e mesun cos pero di 815 miyon

Na Aruba, tin hende cu ta lubida lihe, cu no kier mira e berdad of ta prefera di hunga avestruz, semper ora ta trata di malversacion di fondonan publico pa politiconan di ‘nan partido’. Ki ehempel di integridad esaki ta of ki impresion esaki ta duna di nos sociedad? Malversacion di fondonan publico, ta nada otro cu HORTAMENTO DI PUEBLO SIN ESCRUPULO.

Despues cu e minister di Infrastructura a pasa pueblo, cu sosten di parlamento, un ‘fastball’ cu su proyecto controversial ‘Black Corridor’ di minimal 750 miyon florin na juni 2015, na september e la bolbe ripiti e mesun baina, cu e proyecto ‘Watty Vos Boulevard’ di minimal 815 miyon florin. Pues poniendo un debe adicional di minimal 1.6 biyon florin (1.600.000.000 florin) riba e MEGADEBE, den apenas 3 luna di tempo! E hustificacion pa otorga e proyecto aki den tempo record na Mota-Engil, tabata pasobra Mota-Engil kier a traha cu ‘mas hopi posibel compania local’ (Bon Dia Aruba, 26 September 2015). Pues asuntonan importante manera costo, factibilidad of integridad financiero, no tabata interesante pa e minister.

Awor pa esunnan cu por corda y tambe pa esunnan cu semper kier lubida, e actual director di DOW a anuncia dia 15 Mei 1996, cu e proyecto ‘Watty Vos Boulevard’ (e tempo ey yama Ringweg-3) lo a costa entre 40 pa 50 miyon florin y lo por bin cla na aña 2001 (mira e publicacion adhunto di Diario). Informacion publico y accesibel pa tur hende. Pues durante e periodo di gobernacion AVP/OLA, e proyecto tabata cla pa wordo ehecuta, pero di un forma hopi straño esaki no a sigui mas. Pero mas importante den e publicacion aki, ta e suma cu e proyecto lo a costa. Na 1996 e proyecto lo a costa entre 40 pa 50 miyon. Pero na 2015 esaki a bira 815 miyon florin. Pues un caminda cu mester a costa entre 5 y 7 miyon florin pa kilometer na 1996, na 2015 e minister di Infrastructura, cu ayudo di parlamento, a laga pueblo paga 116 miyon florin pa kilometer. Hasta si aplica un coreccion pa inflacion, ainda 116 miyon florin pa kilometer no ta NORMAL!

Mientrastanto, pueblo por a tuma nota cu Mota-Engil ta bendiendo e concesionnan di e proyectonan controversial aki, pa haya placa (Reuters). Pues e minister di Infrastructura, hunto cu parlamento, a regala patrimonio di pueblo na un compania di exterior, y awor ta para wak con esaki ta ‘wheel and deal’ cu nos patrimonio, mientras cu pueblo no ta haya ni un cen di esaki pero si tin cu paga 32,6 miyon florin pa 25 aña largo na Mota-Engil.

Esaki ta e prijs cu pueblo y su futuro generacionnan, tin cu paga pa mal gobernacion y complaciencia di un parti di e pueblo. Tur caminda e abuso politico ta visibel y por wordo sinti, pero ainda tin hende cu no kier mira of scucha cu Aruba a wordo destrui pa e politico tradicional.

Tristo pa mira con e nomber di un estadista grandi, Sr. Watty Vos, a wordo mara na un proyecto controversial. Ki falta di respet! Ban mira si awor lo bin un splicacion (y di parti di Ministerio Publico un investigacion profundo) con un proyecto di 40-50 miyon florin, por a bira uno di 815 miyon florin.