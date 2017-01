Elton Lioe-A-Tjam (ABO): Atrobe di un forma ilegal, gobierno ta ranca placa di pueblo

Despues cu gobierno e ultimo añanan a hinca su man den e fondonan publico APFA y SVB di un forma ilegal y cu e la bay cu placa di e miembronan y pueblo, pa asina laga mustra cu e ta cumpliendo cu palabracionnan di CAft, wel mescos e la haci e aña aki cu e cobransa di plachi di number di vehiculo. No solamente e la corta e periodo cu e doño di e vehiculo tin pa paga e impuesto, pero alabes e ta exigi pa tur doño cu tin un otro number di vehiculo registra riba su nomber, pa cancela e impuesto(nan) atrasa riba e number aki, prome cu e por paga e impuesto di e aña aki. Gobierno kier hustifica e medida di forsa diripiente aki, uzando e argumento cu e vehiculo por a wordo uza durante 2016 sin cu polis por a detect’e. Pues gobierno ta asumi cu tur plachi di number di vehiculo cu a wordo otorga na 2015, tambe a wordo uza na 2016. Un pensamento hopi straño, pasobra den ningun situacion lo tin semper 100% di tur number otorga, riba caminda.

Tambe e argumentacion cu e medida aki ta pa combati e falsificacion di sticker cu a wordo introduci na 2016, no ta suficiente hustificacion. Pa prome, un mucha di 5 aña por a bisa gobierno di antemano cu e cambio di e plachi di metal pa un sticker, lo a conduci na mas fraude. Pero asina mes, gobierno a introduci e sistema di sticker. Kisas gobierno a lubida cu algun vehiculo a stop di uza e careteranan pa via di un accidente, edad halto di vehiculo of simplemente e situacion economico cu a deteriora no a permiti e uza mas di e vehiculo. Tambe kisas gobierno a lubida cu e maneho di semper, tabata cu bo ta paga pa e number di vehiculo cu ta wordo uza y si despues di algun tempo gobierno ripara cu un number registra no a wordo busca, e number ey tabata wordo tuma bek pa gobierno y duna na un otro doño di vehiculo. Awor enbes di hiba un bon maneho y admiti cu atrobe un eror a wordo cometi cu e introduccion di e sistema di sticker, gobierno kier castiga pueblo cu un otro medida pa paga pa algo, cu no a wordo uza. E lo tabata mas na su luga pa anuncia e cambio di maneho y asina duna tur doño di vehiculo cu no ta uza e vehiculo mas, chens pa entrega e plachi ey enbes di forz’e paga pa algo cu e no a uza. Pasobra si e doño di vehiculo no paga pa e plachi di number di vehiculo no uza, gobierno no lo permiti’e paga e impuesto pa esun cu e si ta uza y cu ta necesario pa su trabou y bida familiar.

Den nos humilde opinion, e maneho unda gobierno ta asumi cu un plachi di number di vehiculo a wordo uza na 2016, ta ilegal y contra bon gobernacion. Pasobra:

gobierno no por asumi cu tur hende ta di mala fe y impone un medida di forsa asina sin anuncia of publica esaki di antemano; gobierno tampoco por tuma un decision di tal indole y gravedad, sin duna e ciudadano e posibilidad pa apela (‘bezwaar’) pa asina defende su mes; gobierno tampoco por mara e supuesto infraccion di no paga e impuesto di vehiculo bieu na un prohibicion pa por paga esun di e aña actual, sin cu tin un areglo pa coregi e supuesto infraccion cometi; e argumento cu gobierno ta asumi cu tur plachi di number di vehiculo a wordo uza na 2016, no ta corecto y hasta contra ley. Desde algun aña pasa, diferente hurisprudencia ta obliga gobierno pa prueba y no asumi. Pues e carga di prueba (‘bewijslast’) a wordo cambia y awor ta gobierno tin cu presenta e prueba. Den e caso specifico aki, gobierno tin cu prueba cu e vehiculo pa cual e kier cobra impuesto, a wordo uza na 2016.

Gobierno ta mustra claramente cu e maneho aki, cu e no sa nada di un bon gobernacion of kier atene su mes na ley. Su unico prioridad ta solamente pa ranca mas placa di pueblo pa e por sigui malgasta esaki na promocion y shownan di campaña. Den pasado, e titular di Finansas a bisa, publicamente den parlamento, cu e sa e forma con e tabata cobra impuestonan atrasa no tabata conforme ley, pero semper esun cu no tabata di acuerdo por a entrega un ‘bezwaar’. Den e caso di plachi di number di vehiculo, no tin e posibilidad pa entrega ‘bezwaar’.

Siman pasa algun miembro di parlamento a haci un apelacion na gobierno pa extende e plaso pa paga e impuesto di vehiculo den prensa. E apelacion aki, lo tabata hopi mas creibel y sincero si e lo a wordo haci den parlamento y atravez di legislacion. Pues ki beneficio pueblo tin cu un apelacion den prensa, mientras cu gobierno ta sigui cu su maneho ilegal? Dicon pueblo tin cu paga mas impuesto di vehiculo, banda cu e tin cu paga pa drecha pa e dañonan causa na su vehiculo pa via di e mal calidad di e careteranan? Unda tur e miyones cu a wordo paga na impuesto di vehiculo a bay añanan largo, si awor pueblo por mira exactamente di ki calidad e careteranan ta? E medida inhusto y di abuso aki tabata necesario pa tapa e hamber financiero di gobierno su monster ‘Black Corridor’?

(www.aboaruba.org, aboaruba@hotmail.com)