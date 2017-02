Elizabeth II ta celebra 65 aña riba e trono di Reino Uni

LONDON, Inglatera – Cu 90 aña di edad, reina Elizabeth II a bolbe haci historia door di a cumpli 65 aña riba e trono di Reino Uni, e prome monarca Britanico cu ta celebra e yamado Hubileo di Zafir.

Cu e motibo di e celebracion aki, e prome minister Britanico, Theresa May, a cualifica Elizabeth II awe, como un “inspiracion” y a bisa cu un prueba di su “devocion entrega na e nacion” ta e hecho cu e reina no tabata kier celebracionnan publico y cu e pasa e dia “haciendo e trabao cual el a dedica su bida,” Efe a informa.

“E tabata un berdadero inspiracion pa nos tur y mi ta orguyoso, den nomber di e nacion, di ofrece nos mas humilde agradecimento y felicitacion den e celebracion di e Hubileo di Zafiro aki,” e hefe di Gobierno a afirma den un comunicado.

Tironan di cañon for di e toren di London y Green Park, mescos cu un ceremonia militar cu cabay y musica castrense, a conmemora cu solemnidad e aniversario di e yegada di Elizabeth II na e hefatura di e Estado, dia 6 di Februari, 1952, cu 25 aña di edad, despues di morto di su tata, rey George VI.

Fuente: El Universal