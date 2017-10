Elenco di e show di Broadway “RENT” ya caba ta na Aruba

Manera comunidad di Aruba ta informa, Cas di Cultura cual ta Aruba su Teatro Nacional, hunto cu Muse Theater &Events y OntheQuays, lo presenta e grandioso show di Broadway ‘RENT’. Tur su miembronan di elenco a yega Aruba cu hopi entusiasmo pa balia canta y entretene nos comunidad henter.

E storia evocativo y di tur tempo di RENT ta enfoca riba un grupo di amigo di adulto hoben cu ta luchando den un momento di crisis, forsandonan pa tuma e decision pa keda hunto of pa parti cu otro. Basa riba e opera La Bohéme, Larson a mescla e storia original cu personahenan di bida real y e mundo cu e tabata experiencia den New York su East Village bohemio, bou di e sombra di e epidemia di HIV/AIDS, na comienso di añanan ‘90. RENT ta ilumina grandemente e poder di comunidad y e necesidad y capacidad di e ser humano pastima den e momentonan mas scur. Amor ta un di e temanan central di RENT, celebrando tur tipo y forma di amor cu ta yuda den oranan di perdida y lucha, encurashando e publico pa midi bida cu amor, “measure your life in love”, manera canta den e hit popular di RENT “Seasonsof Love”.

Señora Vicky Arens directora di Cas di Cultura a bisa di ta super contento di por tin e grupo di actornan di e musical aki na Aruba pa prome biaha. Pa asina nan haci nan presentacionnan durante e dianan 1, 3, 4 y 5 di November 2017 na Cas di Cultura. Tambe lo duna e show na mas di 2000 studiante, esaki cu colaboracion di diferente comerciante y organisacionnan. E show aki sigur no por tabata posibel sin ayudo di Departamento di Cultura, VNO, Unoca y Prins Bernhard Cultuurfonds tambe a zorg pa e actornan por a yega Aruba. E show aki ta uno inigualabel y e siguiente oportunidad pa mira algo semehante internacional porta ta te aki 2 aña.

Señora Mirla Passhier Co-founder di Muse Theater and Events tambe ta hopi entusiasma cu e actornan y sigur ta recomenda comunidad pa bin mira esaki. E show ta algo diferente cu Aruba nunca a yega di mira, su miembronan ta hobennan creativo. Tambe señora Mirla ta invita e comunidad pa busca nan carchi awe mes na Cas di Cultura, Superfood Plaza, FreshMarket Paradera y DeWitt&VanDorp San Nicolas, pa unicamente 50 florin. Specialmente pa tur persona cu kier ta na e première, no tin hopi carchi mas.

Cas di Cultura y Muse Theater&Events ta invita comunidad pa keda pendiente ya cu e actornan no solamente lo ta presenta durante e 4 dianan di show, pero tambe riba diasabra 28 di oktober bo lo por miranan riba caya cu tur nan energia, entusiasmo y amor pa comparti. Tambe por miranan henter e siman aki na diferente radio stacion, riba medionan social y na television.

Cas di Cultura y Muse Theater& Events ta invita comunidad pa sigui nan riba nan pagina di Facebook pa sera conoci cu e actornan y haya hopi mas informacion di e gran obra aki. Tambe for di awor caba un Danki grandi ta bay na Unoca, Elite, Prins Bernhard Cultuurfonds, Super Food Plaza, Departamento di Cultura, FreshMarket Paradera, De Witt &VanDorp San Nicolas y Camacuri Residence. Apoyo tambe a wordo duna door di Yrausquin, Save a Lot, Jolley Pirate, Aruba Bank, Citgo Blvd. Thrifty Car Rental y Hertz.

RENT su première lo ta dia 1 di november pa 7.00pm na Cas di Cultura y lo continua dianan 3, 4 di november pa 8.00pm y dia 5 pa 3pm. Ticket ya caba ta obtenibel na Cas Di Cultura, Super Food Plaza, FreshMarket Paradera y Van Dorp na San Nicolas. Por cumpra tambe door di yama +297 582 1010 of e-mail: [email protected]