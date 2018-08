Eldrick Dijkhof lo forma parti di seleccion di Europa pa campeonato mundial

Aruba Softball Bond ta hopi orguyoso di su atleta Eldrick Dijkhoff kende a wordo selecta pa Selecion di ful Europa. Eldrick Dijkhoff un atleta cu semper a traha super duro y bendiciona cu talento a wordo gescout den añanan 2012 durante e famoso torneo Champ of the Champs. Eldrick a wordo invita pa selecion di Hulanda y a competi den Mundialnan na New Zeeland na 2013 y Canada na 2015. Tambe Eldrick a melita den Hoofdorp Pioners y a hunga diferente Super Cub den Europa. Dia 25 pa 30 di Juni ultimo Eldrick Dijkhoff a bolbe sali pa Hulanda pa hunga cu seleccion di Hulanda Europees Kampioenschap cual a tuma luga na Republica Checa na Praga.

Eldrick Dijkhoff a termina cu 13 hit cu un averahe di 433 como number 7 riba e tabla di posicion den e 10 mihonan. European Softball Federation hunto cu e federacion Checo a bin cu e idea pa forma un seleccion Europeo pa prome biaha den historia unda lo hunga un wega promocional di 10 inning contra e campeon mundial New Zeeland. Tur esaki ta pa promociona y lanta e interes di softball den henter Europa pa cu Mundial Masculino cu lo tuma lugar den 2019 na Republica Checa. E directiva Europeo hunto cu e staff tecnico a selecta e Top 20 esta e 20 miho hungadonan di henter Europa den e 12 paisnan cu a competi. Di Hulanda a wordo selecta 2 hungado den e Top 20 esta Eldrick Dijkhoff di ( Aruba) y Emeron Lourens ( Curacao). Eldrick cu averahe di 433 y Lourens cu 370.

Aruba Softball Bond ta hopi orguyoso cu e logro aki y Eldrick ta bira e prome pelotero den historia di Aruba cu a hunga pa seleccion di Aruba, seleccion di Hulanda y awor a wordo selecta den seleccion di Europa den e 20 mihonan di 12 Paisnan grandi. Dia 2 di September e wega aki lo tuma luga na Republica Checa mientras cu 3 pa 8 di September lo tin alabes e Men’s European Championship XIV cu 18 ekipo competiendo.

Eldrick Dijkhoff den fuerte preparacion pa sali 28 di Augustus proximo pa Hulanda y despues sigui pa Republica Checa pa asina incorpora su mes den seleccion di Europa. Pabien Eldrick Dijkhoff y pabien Aruba Softball Bond cu un logro asina grandi. Exito!!!!

