Ehecutivo di Volkswagen ta declara culpabel di escandalo

DETROIT, Michigan – E ehecutivo di Volkswagen AG Oliver Schmidt, a wordo declara culpabel diabierna, dilanti un tribunal di e districto di Detroit pa e escandalo di emisionnan di vehiculonan diesl cu a costa e compania di auto Aleman, 25 mil miyon di dollar.

Bao di un acuerdo di admision di culpabilidad, Schmidt ta enfrenta te cu shete aña di prizon y un multa di entre 40 y 400 mil dollar tras di admiti cu el a consipra pa gaña regulardornan Mericano y viola e legislacion medioambiental. Su sentencia lo wordo dicta dia 6 di December.

Na Maart, Volkswagen a declara culpabel di tres cargo den e virtud di un acuerdo pa baha e acusacionnan cu ta apunt’e ora di instala un software secrto den e autonan pa evadi pruebanan di emision. Fiscalnan a presenta acusacionnan contra ocho ehecutivo actual y antiguo di e compania.

Na principio, Schmidt a wordo acusa di 11 cargo y fiscalnan federal a indica cu por afronta un condena te cu 169 aña di prizon. Como parti di su acuerdo, fiscalnan a accede a desestima mayoria di e cargonan y Schmidt a acepta di wordo deporta na final di su sentencia di prizon.

Segun e acuerdo, tras di wordo informa di e existencia di softwarer den e verano boreal di 2015, Schmidt a conspira cu otro ehecutivonan pa evita revela un “engaño intencional” di parti di e compania den un intento pa obtene e aprobacion regulatorio di su autonan diesel na 2016.

Durante e periodo aki, Schmidt a traha na e sede central di e compania na Wolfsburg, Alemania, como “uno di e tres subordinado” di e director di desaroyo di motor. El a wordo aresta ora el a biaha pa Merca na principio di Januari.

Volkswagen a bisa diabierna cu “e ta sigui coopera cu e investigacionnan di e Departamento di Husticia riba e conducta di individuonan. No lo ta apropia comenta investigacionnan andando of discuti asuntonan persona.”

Como parti di e acuerdo, Volkswagen a acorda paga te cu 25 mil miyon di dollar na Merca pa resolve e reclamo di propiedad y reguladornan riba e autonan diesel contaminante y ofrece recumpra mas of menos un 500 mil auto.

