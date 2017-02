Egipcio di 29 aña ta e “sospechoso” di e atake riba e Museo Louvre di Paris

PARIS, Francia – Un Egipcio di 29 aña ta “sospechoso” di ta e autor di e atake diabierna contra militarnan na e entrada di e museo di Louvre, e procurador di e Republica di Paris a anuncia den un conferencia di prensa.

“E identidad di e autor di e hechonan no ta formalmente estableci,” Francois Molins, a subraya, kende a agrega cu e investigacionnan “a haci tur posibel pa relaciona un individuo di 29 aña di nacionalidad Egipcio,”, cual potret registra den e base Europeo di visa “ta coresponde na e autor di e atake.”

E presunto atacante, kende “ta biba den e Emiratonan Arabe Uni”, a pidi un visa turistica pa Francia, dia 30 di October, di 2016. E visa tabata di dia 20 di Januari pa dia 20 di Februari, e procurador a indica.

“Dia 26 di Januari el a yega (na e aeropuerto) Paris-Charles de Gaulle, proveniente di Dubai,” el a agrega.

E paspoort di e individuo aki a wordo haya durante un razzia den un apartment gehuur unda cu e tabata kedando, den e prestigioso bario octavo di e capital Frances, no leu di Champs Elysees.

E atake a tuma luga pa 10’or di mainta, den Carousel du Louvre, un galeria subteraneo cu varios tienda y restaurantnan habri pa publico en general, caminda cu por accede na e museo.

E agresor, “arma por lo menos cu un machete,” “a bay riba cuater militar” uniforma cu tabata patruya den e zona, profiriendo menasa y gritando “Allahu Akbar” (Dios ta esun mas grandi), hefe di polis di Paris, Michel Cadot, a indica.

Ora cu no por a neutralis’e, un di e militarnan a tir’e cinco biaha, heridando e gravemente den su barica. Un di e uniformadonan a resulta levemente herida na su cabes.

