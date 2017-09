Efectonan negativo den turismo ta door di crecemento artificial

Ta alarmante pa constata con un parlamentario di e partido politico den gobierno y un ex gobernante riba e tereno di Turismo ta expresa nan orguyo con e industria di Turismo ta desaroyando na Aruba siendo cu tin tur señal y prueba di net lo contrario.

Aruba ta depende te ainda practicamente totalmente riba e industria di Turismo como su pilar economico y ami sigur ta tuma e industria aki y su señalnan na serio. Nos di MEP no a dicidi di drenta politica pa haci wega si no pa aporta cu nos conocemento y experticio.

Resultadonan disponibel ta indica cu cantidad di bishitante stayover a baha cu 7.0% te cu luna di juli di 2017 compara cu e mesun temporada di 2016. Esey cu ya cantidad total di bishitante stayover a baha na 2016 cu 10.0% compara cu 2015. E resultado aki ta wordo afecta drasticamente pa e mercado Venezolano y mester remarca cu por a constata crecemento den e mercado Mericano, si no, Dios lo sa e caida real cu Aruba lo a experencia. E efecto di caidanan aki ta danki na un crecemento artificial y e maneho cu e ex mandatario di turismo di e gobierno di AVP a hiba. Mester remarca si tambe cu e hecho cu por nota crecemento den e mercado Mericano, cu Aruba ta bolbe bira demasiado dependiente di e mercado aki, ripitiendo e ora e mesun preocupacionnan di pasado.

Apesar di pronosticonan economico cu Aruba lo bay cera e aña cu crecemento, mester sigui e desaroyo aki di cerca paso ya den e rapport “State of the Economy 2016” di Banco Central por a constata cu Tourism Receipts tambe a experencia caida di 1.2% den 2016. Sin conta cu te ainda no por conta riba actividadnan di rehabilitacion den e planta di refineria. Mirando e grafico cu Banco Central a publica aki, por nota e tendencia di e desaroyo di placa cu bishitantenan ta laga atras na Aruba cu tambe ta cayendo. Mirando cu e dos industrianan aki ta esunnan cu mas ta aporta na Aruba su economia, na e momentonan aki no sa si por conta cu un resultado positivo pa loke ta trata crecemento economico na Aruba pa 2017.

Mas ainda, den e rapport di IMF pa Aruba di juni 2017 ta bisa cu e desaroyo den bishitante stayover tawata zwak desde mey mey di 2015 caba. Pero tambe ta dunando Aruba e señalnan cu Aruba mester prepara pa e posibel efecto di e mercado Mericano biahando pa Cuba. Tambe IMF ta menciona e problema di criminalidad y siguridad pa e industria turistico na Aruba. IMF ta sigui menciona tambe e posibel efectonan negativo di e introduccion di e tourist levy cu ta un tax cu tambe e ex gobernante di e actual gobierno a introduci pa e bishitantenan di Aruba.

Mester bisa cu MEP den gobierno, e team hoben profesional y dinamico cu bon preparacion y experencia ya ta brainstorm riba e posibel stategianan y solucion pa e industria aki mirando retonan y e ultimo desaroyonan aki. Naturalmente strategianan dirigi riba e calidad di nos producto Aruba pero tambe riba e calidad di bishitantenan cu lo desea di atrae pa Aruba.