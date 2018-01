Eduardo Maduro (SADA): “Aña 2017 a cera cu e mesun problemanan na Barcadera”

Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA ta splica cu a aña 2017 a cera cu problemanan na Barcadera. Sr. Maduro ta splica.

E situacion na Barcadera ta status quo. Pa lunanan largo a investeer tur na tempo na structura salarial y e functiehuis nobo, a pidi e miembronan pa tene pasenshi cu e parti aki. Nan tambe a haya cu ta primordial pa atende e cuestion salarial y functiehuis. A bin eleccion cu a trece un cambio di gobierno, cual logicamente a pone cu a keda pega cu e situacion di Barcadera.

Mirando cu tin hopi cosnan pendiente y hopi cos cu nan lo kier trece dilanti, pa asina duna Minister di Economia y Finanzas, Sra. Xiomara Ruiz – Maduro, un bista di con e situacion ta. Minister en cuestion tabata tin un audiencia caba cu e director, pero ta bon pa haya e cada banda di medaya. SADA ta spera cu nan por haya un cita cu e minister pa asina por trece nan punto dilanti, pa asina nan haya sa con e minister ta wak e situacion y tambe pa wak con e minsiter, den ki direccion e lo kier hiba esaki.

Na aeropuerto, SADA a logra cu no ta bin mas cu e carrentalnan dilanti. Tabata tin varios walk out durante aña na aeropuerto, mirando cu nan kier a bin cu e carrentalnan cu un excusa fofo, cu nan kier a pone esakinan paden. Logicamente tabata pa aeropuerto genera mas placa, pero SADA tabata wak nan siguridad y e parti di control na prome luga. A logra hunto cu e minsiter anterior a logra di para esaki. E situacion con a diseña aeropuerto, e no ta bay funciona, ya cu e luga ta hopi chikito. E biaheronan por a ripara cu cada biaha cu a haci un control, ta pega formalmente, ya cu no tin suficiente balie pa haci control.

Locual cu SADA a bin ta señala prome cu e cambio, cu locual nan a premira a sosode. Nan kier a haci e controlnan mas minimo posibel na airport y esaki no ta e miho cos cu por haci. Tur hende sa cu tur cos ta wordo importa na Aruba, controlnan mester sosode tanto na waf y airport, na un manera debido. Pero leiding a opta pa kita luga di haci control y awo Aduana ta pasando den dje, y ta sufriendo cu esaki, ya cu nan no por haci nan trabao manera debe ser. Y esaki ta locual e director a aproba pa haci, segun Sr. Eduard Maduro, di sindicato SADA.